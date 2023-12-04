Phát hiện thi thể bé gái mới sinh trôi dạt vào bờ biển, nghi bị vứt bỏ ở một nơi khác

Thế giới 04/12/2023 13:54

Cảnh sát Malaysia đang mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể bé gái mới sinh bên bờ biển.

Mới đây, một quan chức cảnh sát địa phương ở Malaysia cho biết thi thể của một bé gái mới sinh đã được phát hiện tại bãi biển ở đảo Penang.

Theo tờ China Press, có nhiều người nghi ngờ rằng thi thể đã được vứt xuống biển ở một nơi khác và sau đó bị sóng biển cuốn vào tảng đá đó.

Quan chức này cho biết hiện cảnh sát đang điều tra theo điều 318 Bộ luật Hình sự (che giấu việc sinh con và bí mật bỏ xác), nếu người dân có manh mối có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Phát hiện thi thể bé gái mới sinh trôi dạt vào bờ biển, nghi bị vứt bỏ ở một nơi khác - Ảnh 1
Thi thể bé gái mới sinh được phát hiện tại bãi biển. Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường khám nghiệm ngày hôm qua cho biết, dựa vào tình trạng thi thể, có thể xác định bé gái đã chết được một, hai ngày. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của cái chết cần được xác định qua khám nghiệm tử thi.

Thi thể bé gái được phát hiện vào khoảng hơn 6 giờ chiều ngày 3/12 bởi một người dân đi ngang qua khu vực đó. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã điều động lực lượng đến hiện trường để tiến hành điều tra.

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