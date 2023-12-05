Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông sau khi cưỡng hiếp cháu gái 7 tuổi, từ đó dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Mới đây, một quan chức cảnh sát địa phương ở Indonesia cho biết ngày 17/10, họ nhận được thông tin từ bác sĩ rằng một bé gái đã tử vong bất thường trong bệnh viện.

“Người ta phát hiện nạn nhân em đã chết trong tình trạng bất thường, có vết thương ở bộ phận sinh dục và hậu môn”, quan chức này nói.

Sau đó, cảnh sát đã thẩm vấn gia đình nạn nhân. Hơn nữa, từ những thông tin có được, nghi vấn đổ dồn vào chú của nạn nhân.

Đồng thời, chú của nạn nhân cũng trốn tránh việc khám xét với lý do chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân. Sau đó nghi phạm bị bắt khi đang ở nghĩa trang.

Bé gái 7 tuổi tử vong ngay tại bệnh viện. Ảnh minh họa: Internet

Quan chức này giải thích rằng hung thủ và nạn nhân sống cùng nhà với 5 thành viên khác trong gia đình ở thành phố Semarang. Hành vi này được thực hiện ngay trong căn phòng trống của ông nội nạn nhân.

“Ban đầu là bịt miệng rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Điều này đã xảy ra bảy lần”, một quan chức cảnh sát cho biết. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, một bé gái 7 tuổi ở thành phố Semarang đã được bố mẹ đưa vào bệnh viện vào ngày 17/10. Khi đến bệnh viện, cô bé đã tử vong.

Khi phát hiện những vết thương bất thường trên bộ phận sinh dục và hậu môn của nạn nhân, lực lượng chức năng đã trình báo công an. Theo thông tin từ một số người hàng xóm, nạn nhân tỏ ra mệt mỏi, không thể ngồi vững trước khi tử vong.

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