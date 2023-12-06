Bí ẩn đằng sau bức ảnh củ khoai tây trị giá 1 triệu USD

Thế giới 06/12/2023 12:01

Mới đây, một bức ảnh do nghệ sĩ nổi tiếng người Ireland chụp đã được mua lại với giá khoảng 26 tỷ đồng.

Nhiếp ảnh, như một hình thức nghệ thuật, là một phương tiện hấp dẫn vượt qua việc biểu diễn đơn thuần. Về bản chất, đó là nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc, cảm xúc và cảnh vật qua ống kính máy ảnh.

Nó vượt xa khả năng chuyên môn kỹ thuật; đó là về sự nhìn nhận, sáng tạo và kể chuyện.

Nhiếp ảnh kết hợp công nghệ và nghệ thuật, kết hợp cơ chế ánh sáng, tiêu điểm, bố cục và thời gian với tầm nhìn chủ quan của nhiếp ảnh gia.

Mỗi bức ảnh là một bức vẽ truyền tải một câu chuyện, một cảm xúc hoặc một góc nhìn bị đóng băng theo thời gian.

Bí ẩn đằng sau bức ảnh củ khoai tây trị giá 1 triệu USD - Ảnh 1
Bức ảnh củ khoai tây trị giá 1 triệu USD. Ảnh: India Times

Bức ảnh chụp củ khoai tây Ireland của một nghệ sĩ thị giác nổi tiếng thế giới được bán với giá hơn 1 triệu USD. Kevin Abosch, một nghệ sĩ thị giác, người đã chụp ảnh Malala Yousafza, Yoko Ono và những người khác, đã chụp bức ảnh củ khoai tây trên nền tối.

Trong khi những bức chân dung của Abosch thường được bán với giá nửa triệu đô la, thì bức ảnh chụp củ khoai tây đã lọt vào mắt xanh của một doanh nhân châu Âu, người đã mua nó sau khi nhìn thấy nó tại nhà của nghệ sĩ ở Paris.

Người phát ngôn của Abosch xác nhận rằng bức ảnh đã được bán với giá một triệu euro, tương đương với khoảng 26 tỷ đồng.

Được biết, bức ảnh được chụp tại nhà của Abosch ở Dublin, Ireland. Abosch sở hữu một bản in nhỏ hơn của bức ảnh và một bản nhỏ hơn nữa được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Novi Sad ở Serbia.

Abosch từ chối cuộc phỏng vấn với ABC News nhưng trong một tuyên bố ông nói rằn mình sử dụng khoai tây “như một đại diện cho nghiên cứu bản thể học về trải nghiệm của con người”.

Ông nói: “Tôi nhận thấy sự tương đồng giữa con người và khoai tây nói lên mối quan hệ của chúng ta như những cá nhân trong một tập thể .Nhìn chung, cuộc sống của một củ khoai tây sau khi được thu hoạch là một cuộc chiến đầy bạo lực và bị coi nhẹ”.

Bé gái 13 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp ngay tại nhà, người cha không tin quay sang “giở trò” với chính con mình

Bé gái 13 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp ngay tại nhà, người cha không tin quay sang “giở trò” với chính con mình

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi cưỡng hiếp nhiều lần bé gái 13 tuổi ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích