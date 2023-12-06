Bí ẩn đằng sau bức ảnh củ khoai tây trị giá 1 triệu USD

Mới đây, một bức ảnh do nghệ sĩ nổi tiếng người Ireland chụp đã được mua lại với giá khoảng 26 tỷ đồng.

Nhiếp ảnh, như một hình thức nghệ thuật, là một phương tiện hấp dẫn vượt qua việc biểu diễn đơn thuần. Về bản chất, đó là nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc, cảm xúc và cảnh vật qua ống kính máy ảnh.

Nó vượt xa khả năng chuyên môn kỹ thuật; đó là về sự nhìn nhận, sáng tạo và kể chuyện.

Nhiếp ảnh kết hợp công nghệ và nghệ thuật, kết hợp cơ chế ánh sáng, tiêu điểm, bố cục và thời gian với tầm nhìn chủ quan của nhiếp ảnh gia.

Mỗi bức ảnh là một bức vẽ truyền tải một câu chuyện, một cảm xúc hoặc một góc nhìn bị đóng băng theo thời gian.

Bức ảnh củ khoai tây trị giá 1 triệu USD. Ảnh: India Times

Bức ảnh chụp củ khoai tây Ireland của một nghệ sĩ thị giác nổi tiếng thế giới được bán với giá hơn 1 triệu USD. Kevin Abosch, một nghệ sĩ thị giác, người đã chụp ảnh Malala Yousafza, Yoko Ono và những người khác, đã chụp bức ảnh củ khoai tây trên nền tối.

Trong khi những bức chân dung của Abosch thường được bán với giá nửa triệu đô la, thì bức ảnh chụp củ khoai tây đã lọt vào mắt xanh của một doanh nhân châu Âu, người đã mua nó sau khi nhìn thấy nó tại nhà của nghệ sĩ ở Paris.

Người phát ngôn của Abosch xác nhận rằng bức ảnh đã được bán với giá một triệu euro, tương đương với khoảng 26 tỷ đồng.

Được biết, bức ảnh được chụp tại nhà của Abosch ở Dublin, Ireland. Abosch sở hữu một bản in nhỏ hơn của bức ảnh và một bản nhỏ hơn nữa được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Novi Sad ở Serbia.

Abosch từ chối cuộc phỏng vấn với ABC News nhưng trong một tuyên bố ông nói rằn mình sử dụng khoai tây “như một đại diện cho nghiên cứu bản thể học về trải nghiệm của con người”.

Ông nói: “Tôi nhận thấy sự tương đồng giữa con người và khoai tây nói lên mối quan hệ của chúng ta như những cá nhân trong một tập thể .Nhìn chung, cuộc sống của một củ khoai tây sau khi được thu hoạch là một cuộc chiến đầy bạo lực và bị coi nhẹ”.

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