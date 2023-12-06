Bé gái 13 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp ngay tại nhà, người cha không tin quay sang “giở trò” với chính con mình

Thế giới 06/12/2023 11:32

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi cưỡng hiếp nhiều lần bé gái 13 tuổi ngay tại nhà.

Mới đây, một cô gái 13 tuổi ở tỉnh Đông Kalimantan đã bị chú của mình cưỡng hiếp nhiều lần từ lớp 2 tức bắt đầu vào năm 2017.

Khi cô tố cáo sự việc này với bố để yêu cầu bảo vệ thì người cha đã thực sự cưỡng hiếp con ruột của mình.

Nạn nhân phải chịu số phận bất hạnh này sau khi cha mẹ ly thân và cô sống với người chú họ AK (57 tuổi) ở cùng tỉnh.

Tụy nạn nhân bị cưỡng hiếp nhiều lần như không dám trình báo vì AK luôn đe dọa cô mỗi khi người đàn ông thực hiện hành vi phạm tội.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân được giao và sống cùng người chú, còn cha ruột sống một mình.

Bé gái 13 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp ngay tại nhà, người cha không tin quay sang “giở trò” với chính con mình - Ảnh 1
Bé gái 13 tuổi bị cha và chú ruột cưỡng hiếp nhiều lần. Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân đã tố cáo hành động của AK với cha mình với tên viết tắt là EF (44) vào năm 2020. Tuy nhiên, người cha không tin lời con trai mình nói.

Bởi vì sợ trở về nhà chú ruột, nạn nhân đã ở lại với người cha của mình. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự bảo vệ, nạn nhân lại bị chính cha mình cưỡng hiếp nhiều lần.

“Người cha thú nhận đã cưỡng bức con mình đến sáu lần. Và tương tự, kẻ biến thái cũng đã đe dọa nạn nhân. Điều này làm nạn nhân sợ hãi. Trong khi đó, chú ruột chỉ thú nhận đã làm hai lần. Nhưng chúng tôi không tin. Không thể chỉ hai lần từ năm 2017. Chắc chắn đã có nhiều lần”, quan chức này nói.

Nạn nhân sau đó đã kể lại cho mẹ mọi hành động của hai kẻ biến thái. Tuy nhiên, mẹ cô cũng không tin rằng chú và bố lại làm điều này. Mẹ nạn nhân không tin vì kẻ biến thái chính là chồng của chị gái.

“Mẹ cô ấy cũng không tin. Vậy là cuối cùng nạn nhân đã gặp được dì của mình. Và dì của cô ấy chính là người đã trình báo vụ việc này với cảnh sát”, quan chức này cho hay. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ hai thủ phạm tại nhà riêng của họ.

AK và EF thừa nhận họ cưỡng hiếp nạn nhân vì bị dục vọng điều khiển. Trong khi đó, EF thừa nhận lần cuối cùng anh ta cưỡng hiếp nạn nhân là vào đêm ngày tại nhà mẹ ruột nạn nhân.

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