Thử thách tìm chuông ẩn trong 9 giây: Nếu thành công bạn sẽ là người có chỉ số thông minh vượt trội

Để tìm được chiếc chuông ẩn giấu, bạn cần quan sát một lượt và tìm kỹ những chi tiết bên dưới những chìa khóa với nhiều màu sắc khác nhau

Bạn có sẵn sàng tham gia thử thách kiểm tra nhận thức của mình không? Đi sâu vào thử thách ảo ảnh quang học quyến rũ này. Bài tập này vượt xa tầm nhìn, thăm dò kỹ năng nhận thức của bạn để xem liệu bạn có sở hữu trí tuệ đặc biệt hay không.

Ảo ảnh quang học, với bố cục hình ảnh bí ẩn, có khả năng làm rối loạn tâm trí, định hình lại cách chúng ta nhìn nhận thực tế.

Những hình ảnh mê hoặc này vượt trội trong việc triệu tập các yếu tố tưởng tượng trong khung hình của chúng hoặc che giấu một cách khéo léo các chi tiết quan trọng thường có thể nổi bật.

Thông qua việc vận dụng màu sắc, ánh sáng và hoa văn, ảo ảnh quang học tạo ra những hình ảnh khiến tâm trí bối rối.

Thông tin mà mắt chúng ta nhận được trải qua quá trình xử lý phức tạp trong não, thường dẫn đến những diễn giải khác với bản chất thực sự của hình ảnh.

Tìm chuông ẩn trong 9 giấy. Ảnh: India Times

Trong bài kiểm tra này, nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu kỹ ảo ảnh quang học và tìm ra chiếc chuông ẩn giấu. Tìm ra chiếc chuông ẩn giấu là một nhiệm vụ mà chỉ người đặc biệt thông minh mới có thể hoàn thành.

Lấy đồng hồ bấm giờ của bạn và đặt thành chín giây. Thử thách của bạn là xác định vị trí chiếc chuông ẩn trong ảo ảnh trong thời gian nhất định.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-chuong-an-trong-9-giay-neu-thanh-cong-ban-se-la-nguoi-co-chi-so-thong-minh-vuot-troi-636075.html