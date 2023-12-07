Người phụ nữ khuyết tật bị hung thủ cưỡng hiếp, sát hại rồi sau đó ném vào bể tự hoại, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 07/12/2023 11:29

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hung thủ sau 1 ngày phát hiện thi thể người phụ nữ khuyết tật trong bể tự hoại.

Sáng ngày 13/9, thi thể của một phụ nữ khuyết tật được tìm thấy trong bể tự hoại của một ngôi nhà ở tỉnh Trung Java, Indonesia. Được biết, nạn nhân tên I.M (33 tuổi) đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại và vứt bỏ.

Ngay ngày hôm sau (14/9), cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm tên A.S (31 tuổi). Được biết, hung thủ là hàng xóm của nạn nhân.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết ngày 10/9, A.S vào nhà nạn nhân qua cửa sổ sau với ý định trộm cắp.

“Khi A.S chuẩn bị lấy ví trong tủ phòng ngủ thì nạn nhân tỉnh dậy và bắt được hung thủ. Không kịp suy nghĩ, A.S lập tức dùng gối đè nạn nhân đến khi ngất đi, sau đó hung thủ lấy ví còn lại của nạn nhân”, quan chức này nói.

Khi A.S chuẩn bị trở về nhà, anh nhìn thấy cơ thể của nạn nhân bị lộ ra. Anh không thể kiềm chế ham muốn của mình. Sau đó, hung thủ có ý định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục chống trả. A.S sau đó dùng con dao rựa mang theo chém vào trán nạn nhân.

Người phụ nữ khuyết tật bị hung thủ cưỡng hiếp, sát hại rồi sau đó ném vào bể tự hoại, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Cảnh sát đã bắt giữ sau hung thủ sát hại người phụ nữ khuyết tật. Ảnh: detiknews

AS còn dùng tay không đánh cho đến khi nạn nhân mất đi sức chống trả. Sau đó, hung thủ bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân bị thương nằm trên giường.

Sau đó, vào ngày 11/9, hung thủ trở lại nhà nạn nhân để kiểm tra tình hình. Nạn nhân vẫn nằm nằm trên giường với đầy vết máu trên người. Lúc này hung thủ có ý định dọn dẹp nhà và di chuyển xác nạn nhân ra phía sau sân nhà nhằm xóa dấu vết.

Tiếp theo hung thủ đã vứt bỏ các vật như quần đen, áo thun trắng, lọ, ga trải giường và con gấu bông vào một cái giếng cũ cách nhà nạn nhân khoảng 250 mét.

Thi thể của nạn nhân được chuyển sang bể chứa nước thải cách nhà nạn nhân khoảng 50 mét.

Ngày hôm sau (12/9), nghi phạm đã bán số tiền thu được từ tội ác của mình, bao gồm cả điện thoại di động và một chiếc nhẫn của nạn nhân, tại chợ. Những món đồ này được bán với giá 1,5 triệu IDR (khoảng 2,3 triệu đồng).

Hung thủ đã sử dụng một phần tiền bán đi từ việc phạm tội của mình để quyên góp tại nhà thờ và đưa tiền cho những người ăn xin ở khu vực gần đó. Số tiền còn lại khoảng 1 triệu IDR (khoảng 1,5 triệu đồng), nghi phạm đã dùng để tẩu thoát.

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