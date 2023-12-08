Cảnh sát cho biết nghi phạm vì muốn có con nên đã cưỡng hiếp nạn nhân khi đang ngủ.

Một người đàn ông ở Indonesia có tên viết tắt là M (63 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến vụ cưỡng hiếp cháu gái 14 tuổi rồi sinh ra đứa bé.

“Cảnh sát đã thành công trong việc bắt giữ người đàn ông cưỡng hiếp cháu gái ruột của mình cho đến khi cô bé mang thai và sinh ra một em bé. Khi thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận rằng anh ta đã làm việc đó tại nhà mình khi điều kiện yên tĩnh”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Vụ án này được phát hiện bắt đầu khi người dân nghi ngờ nạn nhân đột nhiên sinh con. Nạn nhân sống cùng nhà với hung thủ. Trong khi đó, nạn nhân chưa kết hôn và hiếm khi được nhìn thấy rời khỏi nhà trong vài tháng.

Người đàn ông cưỡng hiếp cháu gái vì muốn sinh con. Ảnh minh họa: Internet

Người dân sau đó đã hỏi thủ phạm. Cuối cùng người đàn ông đã thừa nhận hành vi đồi trụy của mình.

Thủ phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhận được trình báo của nạn nhân và các quan chức địa phương. Cảnh sát cho biết hung thủ thực hiện hành vi khi nạn nhân đang ngủ trong phòng.

“Ban đầu nghi phạm không khai nhận nhưng sau khi bị người dân gây sức ép, nghi phạm cuối cùng đã thừa nhận hành vi của mình”, một quan chức cảnh sát địa phương nói.

“Tôi bị ám ảnh và tiếp tục xâm hại nạn nhân vì lòng ham muốn”, M thú nhận.

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