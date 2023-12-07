Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể 4 đứa trẻ trong 1 căn phòng.

Ngày 6/12, 4 đứa trẻ được tìm thấy đã chết trong một ngôi nhà thuê ở thành phố Nam Jakarta, Indonesia. Vụ án mạng được phát hiện sau khi người dân địa phương báo cáo rằng ngôi nhà có mùi rất khó chịu.

Ngoài nạn nhân , cảnh sát còn phát hiện cha của nạn nhân tên P nằm ngửa cạnh một con dao trong phòng tắm với vết thương trên cổ tay. Cuối cùng thi thể của 4 nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “4 nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy nằm thành hàng trong một căn phòng thuê”. Bốn nạn nhân có tên viết tắt là Va (6 tuổi), Sa (4 tuổi), Aa (3 tuổi), Ak (1 tuổi) đều là con của vợ chồng P và D.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát cho rằng: “Vụ án vẫn đang được điều tra và rõ ràng là hai vợ chồng này bị nghi là thủ phạm, họ cũng đang cố gắng tự tử. Nhưng họ đã sống sót”.

Cảnh sát phát hiện 4 thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà. Ảnh: Kompas.com

Khi điều tra hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy dòng chữ :Puas Bunda Tx For ALL” trên sàn của một trong các căn phòng.

Chữ viết được tạo ra bằng chất lỏng màu đỏ giống như máu. “Đúng là có chữ viết. Nó được viết bằng màu đỏ. Nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra vì không thể đưa ra suy đoán trước”, một quan chức cảnh sát nói

Theo cảnh sát địa phương, gia đình anh P đã sống ở khu vực này hơn một năm. Anh cho biết gia đình thường xuyên gặp rắc rối sau khi D không đi làm.

Ví dụ, họ không trả tiền thuê nhà trong 4 tháng. Bản thân P được biết là đang thất nghiệp sau khi nghỉ làm ở một công ty vận tải.

Hàng xóm của nạn nhân cho biết, đỉnh điểm của rắc rối mà gia đình gặp phải xảy ra vào ngày 2/12. Lúc này, người dân phát hiện D đi ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy máu.

Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong lúc điều trị, D đã nhờ cán bộ hướng dẫn thôn (Babinsa) đến nhà để xem tình hình.

Các thành viên Babinsa đến nhà anh vào 4/12 nhưng không nhận được câu trả lời nào từ trong nhà.