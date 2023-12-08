Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện 3 thi thể trong một căn nhà, người còn lại đã được đưa đến bệnh viện để điều trị,

Ngày 7/12, một người phụ nữ và hai đứa trẻ ở Ấn Độ được phát hiện đã chết trong ngôi nhà của họ.

Còn người đàn ông tên Rakesh đang cố gắng kết liễu đời mình bằng cách treo cổ nhưng sau đó còn sống do kịp thời được đưa đến bệnh viện.

Một quan chức cảnh sát cho biết, người thiệt mạng được xác định là Rina, con gái Gursifat và cậu con trai hơn 1 tuổi Kriyansh.

Ông cho biết, dựa trên khiếu nại của anh trai nạn nhân, người chồng, bố mẹ chồng và các thành viên khác bị tố cáo là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Người đàn ông treo cổ tự tử nhưng không thành. Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn tố cáo, anh trai của Rina là Sanjeev Kumar cáo buộc rằng sau vài năm chung sống, bố mẹ chồng nạn nhân bắt đầu gây áp lực buộc cô phải mang tiền đến vì Rakesh muốn đến Mỹ.

Kumar khai với cảnh sát rằng họ được thông báo rằng sức khỏe của Rina, hai đứa trẻ đã xấu đi và họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

“Khi đến nơi ở, chúng tôi thấy họ đã chết. Chúng tôi cũng biết rằng Rakesh đã cố gắng tự tử”, ông nói trong đơn khiếu nại.

Sở cảnh sát địa phương cho biết các thi thể đã được bàn giao cho gia đình và nguyên nhân cái chết sẽ được làm rõ khi có báo cáo.

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