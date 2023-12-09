Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 2 trong 3 nghi phạm cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi khi đang đi trên đường.

Chiều ngày 6/12, ở thành phố Sukabumi, Indonesia, đã xảy ra vụ 3 nam thanh niên cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi khi đang trên đường đi làm

Theo đó, 3 thủ phạm vẫn còn là sinh viên có tên viết tắt là RS (17 tuổi), MRS (18 tuổi) và UM (18 tuổi). Hai người trong số họ đã bị bắt giữ, còn thủ phạm UM hiện đã bỏ trốn và đang được cảnh sát truy nã.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết khi bắt đầu vụ việc, nạn nhân được anh họ bảo gọi thợ xây đến sửa chữa ngôi nhà bị dột. Sau đó, trên đường đi, nạn nhân gặp hai nghi phạm.

Lúc này bé gái đã bị thuyết phục và mời về nhà của một trong 2 đối tượng tên UM. Sau đó, nạn nhân được đưa về nhà của một trong những hung thủ có tên viết tắt là UM.

Bé gái 14 tuổi bị 3 nam thanh niên cưỡng hiếp khi thay quần áo tại nhà. Ảnh minh họa: Internet

“Đó là nơi nghi phạm cưỡng hiếp nạn nhân. Vì thường xuyên xem phim người lớn nên bị ảnh hưởng”, ông nói.

Một quan chức cảnh sát khác cho biết thêm điều kiện thời tiết là mưa lớn khi vụ việc xảy ra nên nạn nhân được thuyết phục thay quần áo tại nhà nghi phạm và sau đó, sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Ông nói rằng các đối tượng đã cưỡng hiếp nạn nhân liên tục. Sau khi hoàn thành, UM đã đưa bé gái đến nhà một người bạn của nạn nhân.

Ngay lập tức, hai đối tượng đã bị bắt giữ trong vòng 24 giờ. Cảnh sát cho biết cả 3 nghi phạm có thể bị phạt 5 đến 15 năm vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

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