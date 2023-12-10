Bé gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại ngay tại đồn điền cọ dầu, hung thủ kéo lê 70 m trước khi nạn nhân qua đời

Thế giới 10/12/2023 13:55

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 44 tuổi sau khi cưỡng hiếp và sát hại bé gái 15 tuổi khi đang đi mua thuốc cho hung thủ.

Ngày 8/3, Arpandi (44 tuổi), sống ở tỉnh Jambi, Indonesia đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Về phía nạn nhân thì có tên viết tắt là S (15 tuổi), đang là học sinh cấp 2 ở tỉnh Jambi.

Theo đó, ngày 4/3, nạn nhân và bố đến đồn điền cọ dầu bằng xe máy đi ngang qua  lều trồng cọ dầu của Arpandi.

Đến trưa cùng ngày, nạn nhân trở về một mình và tiếp tục đi ngang qua lều của Arpandi. Lúc này, thủ phạm gọi nạn nhân và nhờ cô mua thuốc giảm đau đầu ở cửa hàng.

Cô bé đã tốt bụng giúp đỡ thủ phạm. Sau đó, nạn nhân vội vàng đi mua thuốc ở cửa hàng rồi quay lại lều để gặp hung thủ. Thay vì cảm ơn, hung thủ đã túm lấy nạn nhân và kéo lê 20 mét vào giữa đồn điền cọ dầu.

Bé gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại ngay tại đồn điền cọ dầu, hung thủ kéo lê 70 m trước khi nạn nhân qua đời - Ảnh 1
Arpandi (44 tuổi) đã cưỡng hiếp và sát hại bé gái 15 tuổi. Ảnh: detiknews

Sau đó, hung thủ cưỡng hiếp nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục chống cự. Do thể lực yếu nên nạn nhân cuối cùng đã ngất đi. Trong lúc hoảng loạn, hung thủ đã rạch cổ nạn nhân cho đến chết.

Tiếp đó, thi thể nạn nhân bị bỏ lại trong bụi cây và chỉ được che phủ bằng lá cây. Còn thủ phạm thì lập tức bỏ chạy.

Đến chiều cùng ngày, gia đình không tìm thấy S nên đã cùng dân làng tìm kiếm trên đường dẫn ra vườn.

Khi đó, người dân phát hiện xe máy của nạn nhân đậu dưới lòng đường. Cách chiếc xe máy khoảng 20m, họ phát hiện thi thể nạn nhân phủ đầy lá cây. Sau khi mở nó ra, nạn nhân được phát hiện đã tử vong với cổ bị vật sắc nhọn cứa vào.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đến và cha của nạn nhân đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương.

 

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