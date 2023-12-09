Người đàn ông bị hổ cắn chết sau khi đột nhập vào chuồng lúc nửa đêm, nhân viên kinh hoàng phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn

Thế giới 09/12/2023 16:29

Mới đây, một người đàn ông đã bị hổ tấn công sau khi đột nhập vào chuồng lúc nửa đêm ngày 5/12.

Một vườn thú ở Pakistan đã phải đóng cửa sau khi một người đàn ông bị hổ vồ chết và được nhân viên phát hiện trong lúc dọn dẹp vườn thú định kỳ, các quan chức cho biết .

Thi thể được tìm thấy vào sáng ngày 6/12 tại Sở thú Sherbagh  ở tỉnh Punjab sau khi nhân viên phát hiện một trong ba con hổ đang ngậm một chiếc giày trong miệng.

Ali Usman Bukhari, một quan chức cấp cao của sở thú hoang dã của tỉnh nói với AFP: “Vườn thú hiện đã đóng cửa khi chúng tôi xác định được người đàn ông đã vào bằng cách nào”. Tình trạng của thi thể cho thấy vụ tấn công xảy ra vào đêm ngày 5/12.

Bukhari nói: “Báo cáo khám nghiệm tử thi chưa được công bố, tuy nhiên bằng chứng thu thập được từ khu vực bao vây cho thấy anh ta vẫn còn sống khi bị hổ tấn công”.

Người đàn ông bị hổ cắn chết sau khi đột nhập vào chuồng lúc nửa đêm, nhân viên kinh hoàng phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Người đàn ông bị hổ tấn công sau khi đột nhập. Ảnh: Fox News

“Những con hổ không ra khỏi hang để tấn công người đàn ông mà anh ta nhảy vào chuồng của chúng. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗ hổng an ninh, chúng tôi sẽ giải quyết. Nếu cần, chúng tôi sẽ thuê nhân viên bảo vệ tư nhân”, ông nói.

Hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân và cũng không có người thân nào trong gia đình đến nhận thi thể.

Phát biểu với giới truyền thông bên ngoài vườn thú sau khi thi thể được phát hiện quan chức cấp cao chính quyền địa phương Zaheer Anwar cho biết tất cả nhân viên đã được kiểm tra

Ông nói: “Đánh giá của chúng tôi cho đến nay là đây có vẻ là một kẻ mất trí, bởi vì một người nhạy cảm sẽ không nhảy vào hang. Bạn có thể thấy chuồng đã được bảo đảm an toàn. Phía sau hang có cầu thang, có thể anh ta đã nhảy từ đó xuống”.

Ba con hổ có mặt trong hang khi thi thể được phát hiện đã bị giới hạn ở một không gian nhỏ hơn trong khi thu thập bằng chứng.

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