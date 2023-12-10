Cô gái sau khi tiết lộ thông tin mình bị nhiễm HIV trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo thông tin từ tờ Thaiger, vụ việc xảy ra ở Bangkok, Thái Lan. Theo đó nữ sinh đại học giấu tên tiết lộ trên mạng xã hội rằng cô đang có tâm trạng tồi tệ do chia tay và có tình một đêm với nhiều người đàn ông lạ, kéo dài trong bảy tháng.

Nữ sinh viên cho biết hiện tại cô đang là sinh viên năm hai chuẩn bị lên năm ba. Sau khi chia tay vào tháng 4, cô bắt đầu tới quán bar và có quan hệ một đêm với nhiều người đàn ông xa lạ.

Cô quyết định tiết lộ tình hình hiện tại vì cảm thấy tội lỗi, vì cô mang trong mình virus HIV từ khi sinh ra

Nữ sinh viên cho biết cô lo lắng rằng những người đàn ông đã có quan hệ với mình cũng có thể nhiễm HIV. Nếu họ không biết được điều này và kết hôn và sinh con, có thể sẽ có nhiều trẻ em giống như cô.

Cô gái đã có tình một đêm với nhiều người đàn ông khác trong suốt 7 tháng. Ảnh: ET Today

Do đó, cô tiết lộ những quán bar mà cô đã từng đến và kêu gọi những người đã có quan hệ với cô nhanh chóng kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, cô chỉ muốn trốn tránh hiện thực và thậm chí còn ý định đi tu, hứa sẽ không gây hại cho người khác nữa.

Sau khi bài viết này được tiết lộ, nhanh chóng gây ra sự tranh cãi và quan tâm từ cộng đồng mạng. Mọi người đều muốn biết liệu việc một nữ sinh biết rõ mình nhiễm HIV và vẫn có quan hệ với nhiều nam giới khác nhau có vi phạm pháp luật hay không.

Về vấn đề này, ông Nimi, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quỹ AIDS Thái Lan, cho biết nếu người mắc HIV tuân thủ việc uống thuốc đúng giờ hàng ngày và tiếp tục điều trị lâu dài, nồng độ virus trong mỗi giọt máu của người bệnh sẽ ít hơn 50 bản sao hoặc không thể phát hiện được.

Điều này có thể được coi là “Không thể phát hiện = Không thể lây truyền” (Undetectable = Untransmittable), có nghĩa là không lây truyền virus và đồng thời chứng minh cho khả năng nguy cơ gây nhiễm hoặc lây truyền virus cho đối phương thông qua quan hệ là rất thấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-biet-minh-nhiem-hiv-nhung-van-lam-chuyen-ay-voi-nhieu-nguoi-an-ong-khac-trong-7-thang-khien-cong-ong-mang-phan-no-636655.html