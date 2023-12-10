Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể sau khi uống rượu đến bất tỉnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 10/12/2023 16:07

Cánh sát Indonesia đã bắt giữ 4 người đàn ông sau khi cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi đang bất tỉnh do say rượu.

Một cô gái có tên viết tắt là ISA (18 tuổi) đã bị cưỡng hiếp sau khi bị 4 người bạn chuốc say bao gồm APP (17 tuổi), MRN (19 tuổi), CSA (19 tuổi) và RYS (19 tuổi).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 31/8 tại một ngôi nhà ở thành phố Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia. “Nạn nhân bị buộc phải rơi vào tình trạng không thể kháng cự do ảnh hưởng của rượu”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Quan chức này nói rằng sự việc bắt đầu khi APP hẹn nạn nhân đi uống rượu cùng nhau. Sau khi thống nhất, APP và MRN sau đó đón nạn nhân tại nơi ở.

Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể sau khi uống rượu đến bất tỉnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Cô gái 18 tuổi bị 4 người đàn ông chuốc say trước khi giở trò đồi bại. Ảnh minh họa: Internet

Ông cho hay: “Trước khi đến địa điểm xảy ra vụ việc, thủ phạm đã mua một chai rượu vang đỏ tại một quầy hàng”.

Đến hiện trường, APP và MRS lập tức chuốc rượu cho đến khi nạn nhân say và bất tỉnh. Lúc đó, chúng lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân bao gồm cả CSA và RYS. Ngay sau đó 4 người đã bị cảnh sát bắt và được xác định là nghi phạm trong vụ án.

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi đã bắt giữ thủ phạm. Hình phạt là 9 năm tù”.

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