Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng súng bắn vào “cậu nhỏ” của bạn trai.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Mỹ, vào đêm xảy ra vụ việc, Charlie Glenn đến từ bang Ohio, được bạn gái cũ Tonya Nester mời đi dạo, nhưng anh đã ngay lập tức nhìn thấy cô ấy cầm một khẩu súng.

“Cô ấy nói đó là một khẩu súng hơi, nhưng tôi nói 'Hãy để tôi xem, vì nếu bạn có một khẩu súng, bất kể ở đâu, anh cũng sẽ không đi cùng em'”, anh cho biết.

Không ngờ, lời này đã làm cho Tonya tức giận và ngay lập tức rút súng bắn vào người bạn trai cũ.

Mặc dù Charlie bị thương và chảy máu ở vùng kín, nhưng anh đã cố gắng cướp được vũ khí. Trong khi đó, gia đình anh cũng hoảng sợ và gọi 911 để báo cáo tình hình.

Tonya Nester, bạn gái cũ của nạn nhân. Ảnh: New York Post

Charlie đã trở về nhà từ bệnh viện sau khi được điều trị khẩn cấp. Anh tiết lộ Tonya đang dùng thuốc điều trị bệnh tâm thần và anh cũng không phàn nàn gì về vết thương cũng như không cần bất kỳ lời xin lỗi nào mà chỉ mong bạn gái cũ sẽ sớm khỏi bệnh: “Cho đến nay, tôi vẫn yêu cô ấy”.

Tuy nhiên, người bạn Paul Carpenter của anh đã vô cùng kinh hoàng và chỉ trích hành động bắn người yêu cũ là khủng khiếp: “Tôi không biết liệu mối quan hệ của họ có vấn đề hay không, nhưng thật kinh khủng khi làm điều gì đó như thế này”.

Tonya lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn khỏi hiện trường, đi vào một con hẻm và bị bắt ngay sau đó cách khoảng 800 mét.

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