Cô gái 24 tuổi bị cưỡng hiếp và tra tấn đến chết, cảnh sát tiết lộ điều kỳ lạ về vợ và con của nghi phạm

Thế giới 11/12/2023 10:41

Mới đây, một tòa án ở Nhật Bản đã mở phiên tòa xét xử người đàn ông 37 tuổi sau khi có hành vi cưỡng hiếp và tra tấn cô gái đến chết.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, Kaifu Manabu, 37 tuổi, là một người đàn ông thất nghiệp, không có nơi ở cố định.

Vào năm 2019, anh cùng với nạn nhân 24 tuổi Tanaka Sanae, vợ 27 tuổi và em vợ 25 tuổi đến sống trong một căn hộ ở thành phố Sakura, tỉnh Tochigi.

Trong quá trình chung sống, anh đã đánh đập Tanaka Sanae đến chết, sau đó chôn xác trong một khu rừng ngoại ô ở thành phố Shiroishi, tỉnh Miyagi.

Việc 4 người sống chung trong căn hộ trong suốt 4 tháng cho thấy hai người phụ nữ còn lại có một mức độ hiểu biết nhất định, nhưng báo cáo không rõ liệu họ có ý thức về vụ việc hay tham gia vào việc phạm tội không.

Cô gái 24 tuổi bị cưỡng hiếp và tra tấn đến chết, cảnh sát tiết lộ điều kỳ lạ về vợ và con của nghi phạm - Ảnh 1
Cô gái 24 tuổi bị người đàn ông tra tấn đến tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Kaifu Manabu xuất hiện tại Tòa án quận Utsunomiya vào tuần trước và bị các công tố viên kết án 20 năm tù.

Luật sư bào chữa cho rằng “không còn nghi ngờ gì nữa" về việc Kaifu Manabu đã bỏ thi thể, nhưng lập luận rằng “việc đánh đập và tra tấn không thể liên quan trực tiếp đến cái chết” và bác bỏ một số cáo buộc của công tố viên.

Bên công tố viên cho rằng trong một thời gian dài, Kaifu Manabu đã cầm đầu vụ tấn công Tanaka Sanae và gây ra cái chết của cô.

Nhưng luật sư bào chữa cho rằng Kaifu Manabu chỉ “đánh nhẹ” nạn nhân trước khi  chết và “vẫn còn câu hỏi về mối quan hệ nhân quả giữa việc đánh đập và cái chết”.

Kaifu Manabu cho biết nếu bị kết án 9 năm tù vì điều này, anh sẽ chấp nhận. Trong tuyên bố của mình, anh thừa nhận rằng mỗi ngày mình là nạn nhân của bạo lực và đó là “một hành vi nguy hiểm và tàn bạo” và “anh đau lòng cho gia đình của nạn nhân”.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28/12. Các nhân chứng sẽ được triệu tập và bị cáo sẽ bị thẩm vấn tại tòa, bản án dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 1 năm sau.

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