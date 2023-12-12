Mới đây, cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một phụ nữ Nhật tử vong tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta.

Theo thông tin từ Fuji News Network, một phụ nữ người Nhật 66 tuổi đã tử vong gần đây khi cô và chồng cùng lưu trú tại một khách sạn ở Jakarta, Indonesia.

Tuy nhiên, vào ngày 10/12, chồng cô bất ngờ nghe thấy tiếng kêu la từ phòng và khi nhận ra có điều gì đó bất thường, ông đã nhanh chóng vào phòng tắm và phát hiện cô đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Khi thấy nạn nhân, cảnh sát phát hiện dây cấp nước từ vòi sen đã được quấn quanh cổ và cô đã mất ý thức.

Người phụ nữ Nhật được phát hiện tử vong ngay trong phòng tắm. Ảnh: TribunNews.com

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã được thông báo và đến hiện trường, sau đó đưa cô đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng vẫn được thông báo là đã tử vong.

Cảnh sát nghi ngờ vụ án không đơn giản và không loại trừ khả năng là vụ giết người. Họ đang chờ kết quả giám định tử thi và tiếp tục điều tra nhân viên khách sạn để làm rõ sự việc.

Đối diện với vụ án này, Đại sứ quán Nhật Bản tại Indonesia đã tham gia vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, vì bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, Đại sứ quán từ chối đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan.

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