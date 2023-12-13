Nữ phó hiệu trưởng 45 tuổi tử vong tại khuôn viên trường, lời kêu cứu cuối cùng trước khi qua đời tiết lộ danh tính hung thủ thật sự

Thế giới 13/12/2023 10:45

Mới đây, cảnh sát Anh đã tìm ra hung thủ thật sự sau cái chết của nữ phó hiệu trưởng khi tìm ra bằng chứng lời kêu cứu cuối cùng của nạn nhân.

Emma Pattison, nữ phó hiệu trưởng 45 tuổi người Anh, đã được phát hiện chết tại căn nhà của mình trên khuôn viên trường vào tháng 2. Đồng thời, cô con gái 7 tuổi của cô, Lettie và chồng 39 tuổi, George, cũng được tìm thấy đã tử vong.

Theo thông tin từ tờ The Mirror (Anh), cảnh sát hạt Surrey tin rằng George đã bắn vợ mình là Pattison, hiệu phó trường Epsom College khiến nạn nhân tử vong. Sau đó con gái của họ, Lettie, 7 tuổi cũng bị cha bắn chết.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng một khẩu súng đăng ký tên của Pattison đã được phát hiện tại hiện trường.

Deborah Kirk, chị gái của Pattison, đã gần đây trả lời phỏng vấn tạp chí Sunday Times và lần đầu tiên tiết lộ nội dung cuộc gọi cuối cùng của Pattison trước khi bị giết.

Kirk cho biết, Pattison đã gọi điện cho cô và nói rằng cô và George đã có mâu thuẫn, yêu cầu cô đến nhanh. Tuy nhiên, khi cô và chồng đến hiện trường, căn nhà im lìm, “không ai ra mở cửa vì cả gia đình họ đều đã chết”.

Nữ phó hiệu trưởng 45 tuổi tử vong tại khuôn viên trường, lời kêu cứu cuối cùng trước khi qua đời tiết lộ danh tính hung thủ thật sự - Ảnh 1
Gia đình 3 người của nữ phó hiệu trường được phát hiện đã tử vong trong nhà. Ảnh: urrey Police

Kirk nói rằng trong tuần trước khi Pattison qua đời, họ mới gặp nhau và cô tin rằng vào thời điểm đó, Pattison đã quyết định rời khỏi George.

Cô cũng rất hy vọng chị gái có thể thoát khỏi mối quan hệ này, vì cô luôn cảm thấy George đã bạo hành vợ và Pattison là nạn nhân bị kiểm soát.

Cảnh sát điều tra cũng cho rằng cặp vợ chồng đã đối mặt với vấn đề hôn nhân và công việc phó hiệu trưởng của vợ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

Báo cáo cũng đề cập thêm rằng George là một kế toán viên người Anh, yêu thích siêu xe, sinh ra tại Jamaica, cha là người Anh và mẹ là người Đông Nam Á.

Anh và Pattison kết hôn vào năm 2011 và sau 4 năm, họ chào đón sự ra đời của con gái.

Từ tháng 10, khi vụ án bắt đầu điều tra nguyên nhân tử vong, lịch trình phiên tòa đã bị hoãn và cơ quan giám định y tế vẫn đang chờ thông tin bổ sung từ cảnh sát hạt Surrey.

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