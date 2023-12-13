Thử thách tìm phụ nữ trong 4 giây: Nếu làm được bạn sẽ có chỉ số IQ cao và khả năng quan sát nhạy bén

Thế giới 13/12/2023 10:13

Để hoàn thành thử thách, bạn cần phải quan sát kỹ đặc biệt đối với những đường viền bên ngoài.

Một ảo ảnh quang học gần đây cho thấy mối liên hệ giữa chỉ số IQ cao và tốc độ bạn phát hiện ra người phụ nữ giấu mặt đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhưng liệu tuyên bố này có được khoa học ủng hộ hay chỉ là một thứ lan truyền khác trên internet?

Thử thách tìm phụ nữ trong 4 giây: Nếu làm được bạn sẽ có chỉ số IQ cao và khả năng quan sát nhạy bén - Ảnh 1
Tìm phụ nữ ẩn giấu trong 4 giây. Ảnh: Shutterstock

Nhiều người chú ý đến những cái cây “ma quái” đầu tiên, uốn cong về phía nhau và thúc đẩy người xem tập trung vào trung tâm bức tranh.

Khi tập trung vào trí thông minh suy luận không gian, bạn có thể có chỉ số IQ cao nếu bạn có thể xác định được hình ảnh thứ hai trong vòng chưa đầy bốn giây.

Hãy tiếp tục nếu cần thời gian. Việc tìm kiếm vẫn đáng giá, ngay cả khi bạn không tìm thấy nó sau 4 giây.

Hãy thử một vài phương pháp khác nhau để nhìn thấy hình ảnh và xem liệu bạn có thể nhận ra nó không. Một khi bạn đã nhìn thấy nó, bạn sẽ không thể quên được nó.

Giữ hình ảnh xa mắt để não bạn có thể hiểu hết nội dung của nó. Cố gắng nhìn toàn bộ bức tranh và tránh tập trung vào bất kỳ chi tiết nào của cái cây. Thay vì nhìn chằm chằm vào trung tâm của hình ảnh, hãy quét qua đường viền.

Nếu chưa tìm ra, bạn có thể tham khảo đáp án dưới đây.

Thay vì trèo lên giữa những cành cây, những cái cây tạo ra ấn tượng của một người phụ nữ đứng quay lưng về phía người quan sát, tóc của cô gái được buộc lên và đôi mắt hơi nhìn xuống mặt đất và nhìn lại qua vai.

Hãy nhìn vào phía trái của bức tranh để tìm thêm những gợi ý.

Đó là nơi thể hiện đường nét khuôn mặt của cô ấy và phần lớn tóc của cô ấy được tạo thành từ những cành cây bên phải. Bắt đầu từ cuối bức tranh, vai của người phụ nữ chạm vào cổ cô ấy.

Có thể cần thực hành một chút để hiểu được ảo ảnh, nhưng việc tăng cường nhận thức hàng ngày có thể giúp bạn trở nên linh hoạt hơn trong suy nghĩ và nhận thức.

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Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

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