Cảnh sát Indonesia đã phát hiện 5 thi thể không rõ danh tính sau khi đến điều tra vụ việc sinh viên trường giả mạo xác chết tại bể nước.

Mới đây, 6 sinh viên đại học đến từ cơ sở Medan của Đại học Pumari (UNPRI) ở Indonesia đã quay video đặt một xác chết giả vào bể nước của trường rồi đăng tải lên mạng nhưng không ngờ bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 11/12, cảnh sát đã tiến hành điều tra và chuẩn bị tới trường để tiến hành kiểm tra, nhưng phía nhà trường đã từ chối hợp tác.

Đồng thời, sau đó 6 sinh viên đại học đã phát video xin lỗi, thừa nhận rằng việc phát hiện thi thể trong hồ chứa nước chỉ là một trò đùa, “đó là mô hình cơ thể, không phải là thi thể người”, “đã gây ra nhiều rắc rối, chúng tôi rất hối tiếc và xin lỗi vì điều này”.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TribunNews.com

Đến ngày 12/12, cảnh sát đã tới trường để tiến hành tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm thấy 2 cái xác giả của sinh viên trong hồ chứa nước tại tầng 9 của tòa nhà trường.

Đáng ngạc nhiên, cảnh sát đã phát hiện 5 thi thể không rõ danh tính khác trong hồ chứa nước tại tầng 15, được xác định là 4 nam và 1 nữ và yêu cầu trường cung cấp thông tin về danh tính và nguồn gốc của những thi thể này.

Về vụ việc này, người phụ trách quan hệ công chúng của trường đã từ chối lên tiếng. Ngoài ra, luật sư của trường cho biết, lần đầu cảnh sát đã yêu cầu điều tra và việc từ chối ban đầu là do cần phải hoàn tất một số thủ tục.

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