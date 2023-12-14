Mới đây, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ người đàn ông 46 tuổi sau khi sát hại dã man mẹ ruột 74 tuổi.

Ngày 8/12, vào lúc 4 giờ chiều, cảnh sát ở tiểu bang New Jersey nhận được cuộc gọi từ Jeffrey Surge, 46 tuổi và nói rằng ông vừa giết chết mẹ mình.

Cảnh sát ngay lập tức đến nhà Sulent ở thành phố Ocean City và chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ ông khỏa thân đè lên xác của bà Alexandri M. Surge, 74 tuổi.

Khi cảnh sát bắt giữ Sulent, ông bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc, hét lớn rằng ông đã giết mẹ mình và xin lỗi.

Người đàn ông gọi cảnh sát sau khi sát hại mẹ ruột. Ảnh: ET Today

Sau đó, ông ta còn hát ca khúc “Jesus Loves Me”. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy sau khi giết mẹ, Sulent đã ném phần đầu ra khỏi căn hộ và sau đó kéo xác không đầu ra sân trước nhà.

Người thân tiết lộ rằng Alexandri đến thăm con trai vào ngày đó, bình thường bà sống cùng các con khác để giúp đỡ việc chăm sóc cháu.

Sulent khẳng định mình mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cảnh sát đã đưa ông đến cơ sở chăm sóc sức khỏe tương ứng và buộc tội ông về tội giết người và tội sở hữu vũ khí. Hiện ông ta đang bị giam giữ tại nhà tù để đợi xét xử.

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