Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một trong 3 nghi phạm sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp nữ sinh 16 tuổi.

Mới đây, một nữ sinh tên ZA (16 tuổi) ở Indonesia đã lần lượt bị ba người đàn ông cưỡng hiếp. Được biết, nạn nhân làm quen với một trong những thủ phạm thông qua mạng xã hội.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân được bạn A là hung thủ L đón về nhà hung thủ W.

Khi đến nhà, nạn nhân bị hung thủ L kéo vào một phòng và thực hiện cưỡng hiếp. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị lần lượt 2 hung thủ khác làm điều tương tự.

Nữ sinh 16 tuổi bị kéo vào phòng và 3 người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Ảnh minh họa: Internet

“Ban đầu, nạn nhân đã kêu la nhưng hung thủ đã đe dọa. Sau đó, trong căn phòng, hung thủ đè nạn nhân xuống và cởi bỏ quần áo của cô. Và tiếp tục như vậy, nạn nhân bị 3 người cưỡng hiếp”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Sau khi biết vụ việc, gia đình nạn nhân đã ngay lập tức đến sở cảnh sát để trình báo Cơ quan cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ án và cuối cùng bắt giữ được hung thủ A.

Sau khi bị bắt, hung thủ đã được đưa về đồn cảnh sát để xử lý. Hiện cảnh sát vẫn đang truy bắt 2 đối tượng còn lại.

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