Thấy vợ làm “chuyện ấy” với nhân tình ngay trên giường, chồng cầm dao đâm người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Thế giới 15/12/2023 16:30

Một tòa án ở Indonesia đã tuyên phạt người đàn ông 4 năm tù sau khi sát hại người đàn ông ngoại tình với vợ mình.

Theo tờ detiknews (Indonesia), tối ngày 30/6/2013, người đàn ông tên Maryono, 40 tuổi, đã nói lời tạm biệt với vợ Sunasti để ra cánh đồng ngô trông giữ. Lúc này, Maryono đã ra khỏi nhà mang theo một con dao rựa và đèn pin.

Tuy nhiên, khi chỉ mới đi một đoạn ngắn từ nhà, Maryono cảm thấy không khỏe như thường ngày nên quyết định quay trở lại nhà.

Quả nhiên, khi đến trước cửa nhà mình, Maryono phát hiện cửa trước vẫn mở mặc dù trời đã khuya. Vì tò mò, Maryono lập tức đi vào nhà anh.

Maryono sốc biết bao khi đang ở nhà thì thấy vợ mình ân ái với người đàn ông khác. Khi Maryono bắt gặp cô, Sunasti đang nằm trong lòng người đàn ông mà cô đang ngoại tình.

Thấy vợ làm “chuyện ấy” với nhân tình ngay trên giường, chồng cầm dao đâm người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Chồng cầm dao sát hại nhân tình của vợ. Ảnh minh họa: Internet

Sunasti, bị sốc bởi sự xuất hiện của chồng, nhanh chóng rời khỏi lòng người tình. Maryono vẫn đang choáng váng với những gì anh thấy, sau đó bị người tình của vợ đánh.

Lúc này, Maryono đã có thể tránh được đòn đánh. Cuộc đọ sức giữa Maryono và nhân tình của vợ là điều không thể tránh khỏi. Maryono sau đó rút chiếc dao của mình và đâm hai lần vào cơ thể nhân tình.

Trận đấu tay đôi không cân sức này đã thuộc về Maryono. Sau đó nạn nhân gục xuống và tử vong trong vũng máu tại hiện trường.

Người dân sau đó phát hiện sự việc đã báo cho chính quyền địa phương và chuyển vụ việc cho cảnh sát. Trong khi đó, thi thể của nạn nhân đã được đứa đến bệnh vienj để khám nghiệm tử thi.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tên Jatim đã tử vong do vết thương ở đùi và cổ tay dẫn đến đứt động mạch.

Cảnh sát địa phương sau đó tiến hành bắt giữ Maryono trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tiếp theo, Maryono trải qua cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát.

Trước mặt cơ quan điều tra, anh ta khai nhận hành vi giết người vì quá điên cuồng khi tận mắt chứng kiến ​​Sunardi quan hệ với vợ mình. Cuối cùng, Maryono bị tòa kết án 4 năm tù vì tội giết người.

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