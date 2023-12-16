Tuy nhiên, các nhà khoa học khác lại cảm thấy rằng linh hồn không gì khác hơn là năng lượng. Họ cũng tin rằng năng lượng là không thể phá vỡ. Nó chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng.

Rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra sau cái chết. Trong khi trên thực tế tất cả các nền văn minh và tín ngưỡng đều tin vào thế giới bên kia, khoa học hiện đại đã chứng minh điều đó là sai.

Trải nghiệm cận kề cái chết không phải là hiếm và nhiều người được tuyên bố là chết lâm sàng đã được các bác sĩ hồi sinh.

Mặc dù có vẻ khó tìm hiểu được tận cùng vấn đề, nhưng có nhiều người khẳng định họ đã trở về sau trải nghiệm cận kề cái chết và kể lại những gì họ đã nhìn thấy.

Người phụ nữ bất ngờ bị ngưng tim vào năm ngoái. Ảnh: India Times

Các nhà khoa học đã ghi lại nhiều trải nghiệm cận kề cái chết của những người đã “chết” và được hồi sinh. Hiệu ứng Lazarus, còn được gọi là hiệu ứng hồi sinh, xảy ra khi một người được tuyên bố là đã chết do ngừng tim đột nhiên tỉnh lại.

Điều này có thể xảy ra trong vòng mười phút sau khi thực hiện CPR (hồi sức tim phổi”. Một người phụ nữ đã “chết” trong 24 phút đã kể về trải nghiệm của mình và kể lại những gì cô đã thấy và cảm nhận.

Lauren Canaday viết trên mạng xã hội rằng: “Vào tháng 2 năm ngoái, tôi bị ngừng tim bất ngờ tại nhà”. Chồng của bà gọi số cấp cứu 911 và bắt đầu thực hiện CPR.

Mất 24 phút cho đội cứu hộ y tế (EMTs) có thể cứu sống bà. Sau chín ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi được xác định là có “khả năng nhận thức bình thường” và kết quả MRI cho thấy không có dấu hiệu tổn thương não.

Trước đó, cô đã được đưa đến bệnh viện và hôn mê hai ngày. Lauren khẳng định cô thức dậy mà không nhớ gì về tuần trước. Cô nhớ lại cảm giác khá 'bình tĩnh' trong khi hôn mê, điều mà cô ấy nói đã kéo dài khi cô ấy tỉnh dậy.

Cô ấy cho biết cách đây một tháng , cô đã trải qua một giai đoạn mờ mờ và không bao giờ lấy lại được trí nhớ về tuần trước hoặc phần lớn thời gian cô ấy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Người phụ nữ may mắn trở về từ cõi chết sau 24 phút ngưng thở. Ảnh: India Times

Người sống sót sau hiện tượng Lazarus sau đó cho biết cuộc gặp gỡ với cái chết của cô không giống như 'giấc ngủ sâu' được miêu tả trong các bộ phim và phương tiện truyền thông khác.

Cô ấy cũng không có cảm giác như nhiều người khác đã miêu tả: nhìn thấy cả cuộc đời trôi qua trước mắt.

Sự bình tĩnh và hài lòng sâu sắc của Lauren trong trạng thái không sống có thể là một khía cạnh gây ngạc nhiên nhất. Cô ấy nói rằng khi buồn bực, cô ấy trở lại “chỗ trên sàn nhà nơi giúp tôi thư giãn”.

Đáng tiếc, sự tái sinh được tuyên bố của cô đã không dẫn đến một cuộc sống yên bình. Cô khẳng định vì đang phải đối mặt với đau buồn, hoang mang và tội lỗi nên “trạng thái cảm xúc của cô đặc biệt kém trong một thời gian”.