Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 9 trong số 10 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp nữ sinh 17 tuổi ngay tại nhà.

Ngày 15/7, một nữ sinh 17 tuổi ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia đã bị 10 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà hung thủ.

Theo đó, nạn nhân được ARS, một người quen của mình, mời đi dạo đến nhà anh. Khi đến nơi, nạn nhân được ARS yêu cầu vào phòng. Đồng thời, ARS cũng vào phòng theo và thực hiện cưỡng hiếp nạn nhân.

Sau khi ARS ra khỏi phòng, một số đối tượng khác đã vào trong phòng và liên tiếp thực hiện hành vi tương tự với nạn nhân.

Lúc đó, nạn nhân không dám trở về nhà ngay lập tức vì điện thoại di động của cô ấy vẫn đang được ARS giữ.

Nữ sinh 17 tuổi bị 10 nam thanh niên cưỡng hiếp khi đến lấy điện thoại. Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian, tức vào ngày 17/7, nạn nhân cùng bạn của cô tới gặp ARS để yêu cầu trả lại điện thoại của mình.

Tuy nhiên, trên đường đi, xe máy của nạn nhân bị hỏng. Nạn nhân sau đó yêu cầu sự giúp đỡ từ ARS để đón cô và đồng thời yêu cầu trả lại điện thoại của mình. ARS đến đón nạn nhân. Sau đó, nam thanh niên này đưa nạn nhân đến nhà của một kẻ khác, RSL.

“Trong căn nhà đó, đã có khoảng 6 người đàn ông và nạn nhân được dẫn vào phòng và bắt nằm xuống”, một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Không lâu sau đó, ARS đến và ngay lập tức cưỡng hiếp nạn nhân. Hành vi này sau đó được tiếp tục thực hiện bởi ARS, DA, FHS và những kẻ khác. Thậm chí, cuộc chơi này kéo dài trong 7 tiếng.

“Vào buổi trưa ngày hôm sau, nạn nhân được gia đình đón về và thú nhận về những gì mà cô đã trải qua”, quan chức này nói.

Không chấp nhận hành động của những kẻ biến thái, cha mẹ nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được, cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc cho đến khi bắt giữ được thủ phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-17-tuoi-bi-10-nguoi-an-ong-cuong-hiep-tap-the-ke-cam-au-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-638075.html