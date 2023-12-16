Nữ sinh 17 tuổi bị 10 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, kẻ cầm đầu là người không ai ngờ tới

Thế giới 16/12/2023 16:42

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 9 trong số 10 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp nữ sinh 17 tuổi ngay tại nhà.

Ngày 15/7, một nữ sinh 17 tuổi ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia đã bị 10 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà hung thủ.

Theo đó, nạn nhân được ARS, một người quen của mình, mời đi dạo đến nhà anh. Khi đến nơi, nạn nhân được ARS yêu cầu vào phòng. Đồng thời, ARS cũng vào phòng theo và thực hiện cưỡng hiếp nạn nhân.

Sau khi ARS ra khỏi phòng, một số đối tượng khác đã vào trong phòng và liên tiếp thực hiện hành vi tương tự với nạn nhân.

Lúc đó, nạn nhân không dám trở về nhà ngay lập tức vì điện thoại di động của cô ấy vẫn đang được ARS giữ.

Nữ sinh 17 tuổi bị 10 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, kẻ cầm đầu là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Nữ sinh 17 tuổi bị 10 nam thanh niên cưỡng hiếp khi đến lấy điện thoại. Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian, tức vào ngày 17/7, nạn nhân cùng bạn của cô tới gặp ARS để yêu cầu trả lại điện thoại của mình.

Tuy nhiên, trên đường đi, xe máy của nạn nhân bị hỏng. Nạn nhân sau đó yêu cầu sự giúp đỡ từ ARS để đón cô và đồng thời yêu cầu trả lại điện thoại của mình. ARS đến đón nạn nhân. Sau đó, nam thanh niên này đưa nạn nhân đến nhà của một kẻ khác, RSL.

“Trong căn nhà đó, đã có khoảng 6 người đàn ông và nạn nhân được dẫn vào phòng và bắt nằm xuống”, một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Không lâu sau đó, ARS đến và ngay lập tức cưỡng hiếp nạn nhân. Hành vi này sau đó được tiếp tục thực hiện bởi ARS, DA, FHS và những kẻ khác. Thậm chí, cuộc chơi này kéo dài trong 7 tiếng.

“Vào buổi trưa ngày hôm sau, nạn nhân được gia đình đón về và thú nhận về những gì mà cô đã trải qua”, quan chức này nói.

Không chấp nhận hành động của những kẻ biến thái, cha mẹ nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được, cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc cho đến khi bắt giữ được thủ phạm.

 

Cô gái 17 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà nghỉ, hung thủ phát trực tiếp nói một câu khiến ai cũng phẫn nộ

Cô gái 17 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà nghỉ, hung thủ phát trực tiếp nói một câu khiến ai cũng phẫn nộ

Mới đây, một tòa án ở Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử 5 nghi phạm sau khi cưỡng hiếp tập thể đối với nữ sinh 17 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 20 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 25 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích