Bé gái 15 tuổi bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, kẻ cầm đầu dụ nạn nhân vào tận trong phòng

Thế giới 17/12/2023 14:40

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 7 nghi phạm sau khi bị nghi ngờ cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi ở tỉnh Nam Sulawesi.

Tối ngày 23/11, một bé gái tên ABG, 15 tuổi, ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp ngay tại nhà.

Theo cảnh sát địa phương, vào ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân hẹn gặp YR, vốn là bạn của cô, tại một nhà thờ rồi cả hai cùng đến nhà hung thủ. Tiếp đó, YR yêu cầu nạn nhân đợi ở nhà mình với lý do muốn đến thăm gia đình đang trong tang lễ.

“Vậy nạn nhân đợi YR trong phòng và khi anh ta đến thì mang thêm 6 người bạn khác, đồng thời YR là người cưỡng hiếp đầu tiên”, một quan chức cảnh sát địa phương giải thích.

Bé gái 15 tuổi bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, kẻ cầm đầu dụ nạn nhân vào tận trong phòng - Ảnh 1
Bé gái 15 tuổi bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi YR cưỡng hiếp nạn nhân, 6 người khác cũng tham gia vào hành vi tương tự. Họ lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân trong phòng.

Lúc này nạn nhân không thể chống trả vì không đủ sức và sau vụ việc, cô gái bị tổn thương nghiêm trọng về cả thể chất và tinh thần

7 thủ phạm hiện đã bị cảnh sát giam giữ để điều tra thêm. Sau đó, các đối tượng cũng đã thừa nhận thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân.

“Khi bị thẩm vấn, các thủ phạm đã thừa nhận hành vi của mình. Chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra thêm”, quan chức này cho hay.

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