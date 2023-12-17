Thử thách tìm ông già Noel trong 9 giây: Nếu làm được bạn là người có IQ cao và thị lực 20/20

Để hoàn thành câu đố, bạn nên tìm kỹ từng chiếc tất đầy màu sắc trong bức ảnh đặc biệt ở phần đầu tất.

Còn cách nào tốt hơn để ăn mừng lễ bằng ảo ảnh quang học Giáng sinh sẽ làm bạn thích thú và kiểm tra nhận thức? Đây là thời điểm trong năm để tận hưởng kỳ nghỉ và niềm vui lễ hội.

Chúng ta hãy thực hiện một nhiệm vụ vui vẻ để tìm thấy ông già Noel nhỏ bé ẩn mình trong những chiếc tất đầy màu sắc được treo cẩn thận với tinh thần vui vẻ trong ngày lễ.

Thử thách tìm ông già Noel trong 9 giây. Ảnh: India Times

Bài tập theo chủ đề ngày lễ do AI Product Reviews cung cấp, yêu cầu người tham gia sắp xếp ba hàng tất được treo trên áo choàng trên phông nền màu xanh lá cây.

Trong khi một số chiếc tất có màu đỏ, một số chiếc khác có màu trắng và một số chiếc có màu xanh lam với nhiều tông màu khác nhau. Với những món quà, cây kẹo và cây tầm gửi xuất hiện ở đầu tất trước Giáng sinh, tất cả đều giống nhau.

Mặc dù ông già Noel nhỏ bé đang ở trong một chiếc tất cụ thể, nhưng bạn có thể xác định được vị trí của ông ấy trong chín giây không?

Mặc dù có vẻ như cần một chút phép thuật Giáng sinh để thực hiện điều này, nhưng những người có thể tìm thấy ông già Noel trước những người khác có thể có một điểm chung: thị lực 20/20.

Nếu chưa tìm được thì hãy tham khảo đáp án dưới đây.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-ong-gia-noel-trong-9-giay-neu-lam-uoc-ban-la-nguoi-co-iq-cao-va-thi-luc-2020-638140.html