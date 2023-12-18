Cô gái 16 tuổi bị nam giáo viên cưỡng hiếp, nghi phạm còn rủ nạn nhân về nhà "vui vẻ" cùng 10 người đàn ông

Thế giới 18/12/2023 11:23

Cảnh sát Thái Lan đã tạm thời thả tự do cho người đàn ông sau khi tự nguyện đến đồn để hợp tác điều tra.

Mới đây, một cô gái 16 tuổi ở Thái Lan đã đệ đơn tố cáo với cảnh sát rằng mình bị người đàn ông Trung Quốc cưỡng hiếp.

Theo đó, cô gái này đã nói rằng mình đã quen biết người đàn ông Trung Quốc này thông qua ứng dụng kết bạn trực tuyến và người đàn ông này không chỉ biết nói tiếng Thái mà còn nói với cô rằng anh muốn tìm bạn gái ở đây .

Sau đó, người đàn ông Trung Quốc đưa cô đi ăn, chở nạn nhân về nhà và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Cô gái cho biết sau khi bị người đàn ông Trung Quốc cưỡng hiếp, anh còn yêu cầu cô giúp phơi quần áo và sau cùng, anh ta ném cho cô 500 baht (tương đương khoảng 347.000) như một kẻ ăn xin.

Điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ và quyết định tìm sự giúp đỡ từ cảnh sát với hy vọng rằng họ sẽ bắt giữ người đàn ông Trung Quốc này.

Cô gái 16 tuổi bị nam giáo viên cưỡng hiếp, nghi phạm còn rủ nạn nhân về nhà 'vui vẻ' cùng 10 người đàn ông - Ảnh 1
Người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ sau khi có đơn tố cáo từ cô gái 16 tuổi. Ảnh: Matichon

Trong lúc cô gái đang báo với cảnh sát, người đàn ông Trung Quốc này đã gọi điện cho cô và nói rằng có 10 người bạn "đang đợi cô trong phòng", yêu cầu cô quay về nhà ngay lập tức để cùng nhau tham gia “các môn thể thao nhiều người”.

Cô gái tức giận nói rằng mình đang báo cảnh sát khiến người đàn ông hoảng sợ và ngay lập tức đưa số điện thoại của cô vào danh sách đen.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra và phát hiện người đàn ông Trung Quốc có liên quan là giáo viên họ Xu, 30 tuổi, dạy ngoại ngữ ở tỉnh Nonthaburi.

Xu Nan khai với cảnh sát rằng anh và cô gái đã giữ liên lạc chặt chẽ với nhau kể từ khi họ gặp nhau vào đầu tháng 11. Cho đến ngày 1/12, cô gái tỏ ý muốn đến gặp anh nên anh đã đi taxi để đến đón cô gái về nhà của mình.

Xu Nan thừa nhận đã quan hệ với cô gái 2 lần nhưng vì sau này có việc nên đưa cô gái 500 baht để chở về nhà nhưng cô gái tỏ ra không hài lòng. Sau đó, anh vẫn duy trì liên lạc với cô nhưng vì luôn bận rộn nên không gặp lại cô gái nữa.

Xu cũng cho biết rằng sau khi cô gái gửi tin nhắn đòi tiền vào ngày 12/12 và bị từ chối thì nạn nhân mới nói rằng cô chỉ mới 16 tuổi và đe dọa sẽ tố cáo anh ta về việc xâm hại. Điều này khiến Xu rất ngạc nhiên vì trên ứng dụng kết bạn, cô gái đã ghi rõ rằng cô đã 19 tuổi.

Hiện tại, cảnh sát sẽ đưa ra 3 cáo buộc đối với Xu Nan, bao gồm bắt cóc trẻ vị thành niên trên 15 và dưới 18 tuổi khỏi cha mẹ, bắt cóc trẻ vị thành niên trên 15 và dưới 18 tuổi vì mục đích không đứng đắn và tội tấn công tình dục.

Xu Nan phủ nhận cáo buộc trên nhưng vì anh tự nguyện đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra nên cảnh sát đã tạm thời thả tự do cho anh.

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