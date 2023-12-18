Người đàn ông cùng con gái đi câu cá phát hiện con tàu chìm cách đây 152 năm

Thế giới 18/12/2023 09:12

Một người đàn ông ở Mỹ ban đầu không để ý nhiều đến xác của con tàu nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện nó có giá trị lịch sử lâu đời.

Một người cha ở Wisconsin vô tình phát hiện một con tàu chìm cách đây 152 năm và cho biết khi lần đầu nhìn thấy nó trên thiết bị máy dò cá của mình, anh đã nghĩ rằng nó không đặc biệt gì và tiếp tục câu cá.

Tim Wollak, một người bán hàng 36 tuổi đến từ Peshtigo, Wisconsin, cho biết anh đã phát hiện ra điều này khi đang câu cá ở độ sâu từ 8 đến 10 feet cùng con gái 5 tuổi của mình gần Đảo Xanh của Vịnh Green vào một buổi chiều trong tháng 8.

Wollak nhìn thấy một điều gì đó bất thường trên thiết bị dò cá, vì vậy anh đã quay thuyền 1 vòng để nhìn nó rõ hơn.

Wollak cho biết cách vật thể xuất hiện trên màn hình thiết bị nhỏ khiến con gái của anh, Henley (người rất thích Nàng tiên cá nhỏ), nghĩ rằng đó là một con bạch tuộc.

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Tim Wollak và cô con gái 5 tuổi Henley. Ảnh: Tim Wollak

Nhưng Wollak nhận ra những tấm ván gỗ trông gần giống “như lồng ngực của con người” và ngay lập tức cho rằng đó là một loại tàu chìm nào đó.

“Thật lòng mà nói khi chúng tôi nhìn thấy nó, tôi nghĩ rằng nó thật tuyệt. Nhưng chúng tôi ở trong một khu vực mà mọi người đi qua thường xuyên, vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng mọi người đã biết về nó”, Wollak cho biết.

“Vì vậy, tôi chụp vài bức ảnh, gửi cho một số bạn bè xem xem họ có biết về nó không, nhưng họ không biết. Chúng tôi nhìn nó một lúc rồi rời đi và đi tìm cá ở một nơi khác. Chúng tôi thực sự không nghĩ nhiều về nó”, anh nói thêm

Cho đến vài tháng sau đó, Wollak mới biết được ý nghĩa của phát hiện của mình.

Wollak đã đăng về phát hiện của mình trên một trang Facebook địa phương có tên Forgotten Wisconsin vài tháng sau đó, viết rằng ông tin rằng đó là xác của một con tàu tên là Erie L. Hackley.

Và trong vòng một giờ sau khi đăng bài, anh ấy nói, một người nào đó từ Hiệp hội Lịch sử Wisconsin đã liên hệ với anh ấy. Hiệp hội Lịch sử nói với anh rằng họ không tin đó là Hackley, dựa trên vị trí của nó.

Thay vào đó, Wollak cho biết, họ nghĩ rằng đó có thể là vụ đắm tàu ​​George L. Newman năm 1871, được cho là đã chìm ở khu vực đó nhưng chưa bao giờ được ghi lại.

Sở Tài nguyên Thiên nhiên Wisconsin đã thu thập đoạn video về xác tàu vào đầu tháng này; danh tính của xác tàu vẫn chưa được xác nhận đầy đủ, Hiệp hội Lịch sử Wisconsin đã viết trong một bài đăng trên Facebook.

Người đàn ông cùng con gái đi câu cá phát hiện con tàu chìm cách đây 152 năm - Ảnh 2
Con tàu bị chìm xuất hiện trên màn hình của Wollak. Ảnh: BI

Theo hiệp hội, con tàu buồm ba cột buồm George L. Newman được đóng vào năm 1855 và dài khoảng 37 mét.

Hiệp hội viết: “Vào đêm ngày 8 tháng 10 năm 1871, con tàu đang chở một khối gỗ thì làn khói dày đặc từ trận Đại hỏa hoạn Peshtigo – trận cháy rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ – khiến con tàu mắc cạn ở điểm phía đông nam của Đảo Xanh”.

Hiệp hội cho biết toàn bộ thành viên trong đoàn được cứu và đã dành cả tuần sau đó để cứu những gì còn lại từ đống đổ nát. Thời gian trôi qua, con tàu này đã bị phần nào che phủ bởi cát và bị lãng quên.

Wollak nói rằng việc phát hiện ra một xác tàu bị mất tích khá thú vị nhưng điều đặc biệt hơn nữa là anh đã làm điều đó với con gái mình.

“Có thể chia sẻ nó với Henley và hiểu rằng cô ấy là một phần trong việc tìm ra nó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi”, anh ấy nói.

Và Henley cuối cùng cũng được công nhận, vợ của Wollak, Brianna, cho biết.

“Tôi đã nhận được tin nhắn từ giáo viên mẫu giáo của cô ấy nói rằng cả lớp thực sự hào hứng với Henley”, Brianna Wollak nói.

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