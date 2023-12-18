Dùng video đốt nhà để níu kéo bạn trai, cô gái trẻ nhận cái kết đắng

Thế giới 18/12/2023 15:52

Vì để níu kéo người yêu, cô gái trẻ đã đốt căn hộ mình đang thuê rồi quay video gửi cho bạn trai, vậy nhưng cô đã phải trả một cái giá rất đắt

Vào tháng 4/2023, Mộng Mộng – cô gái trẻ đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc uống rượu giải sầu sau khi chuyện tình cảm gặp vấn đề. Mộng Mộng nghĩ uống rượu có thể giúp cô không còn đau khổ vì tình yêu nữa, vậy nhưng càng uống, Mộng Mộng càng đau khổ hơn. Trong cơn say, Mộng Mộng đã nghĩ ra một cách có một không hai để níu kéo bạn trai.

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 Vì để níu kéo bạn trai, Mộng Mộng đã dùng bật lửa đốt rèm cửa rồi quay lại video gửi cho người yêu

Mộng Mộng bốc đồng lấy một chiếc bật lửa rồi đốt rèm cửa trong căn hộ đang thuê. Sau đó cô quay lại video ngọn lửa đang cháy và gửi cho bạn trai của mình. Mộng Mộng hy vọng rằng, bạn trai sẽ “sợ” và quay trở về bên cô. Vậy nhưng, ngọn lửa dần dần lan đến giường, nệm và cuối cùng cả căn phòng bốc cháy.

Khi cảnh sát đến nơi, Mộng Mộng nói dối rằng do cô sử dụng nồi cảm ứng không đúng cách dẫn đến vụ hỏa hoạn. Vậy nhưng, những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, đám cháy là do con người gây ra. Đến lúc này, Mộng Mộng mới nhận ra mức độ nghiêm trọng đến từ hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cô thành thật khai báo mọi việc với cảnh sát.

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 Vậy nhưng hành động trong lúc bốc đồng của Mộng Mộng đã khiến cả căn phòng bị cháy

Trong phiên tòa xét xử gần đây, Mộng Mộng đã bị tòa án kết án 2 năm 6 tháng tù giam và 3 năm bị quản chế. Mộng Mộng nhận tội và sẵn sàng chấp nhận hình phạt của mình. Chỉ vì nhất thời thiếu suy nghĩ, Mộng Mộng đã phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình.

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Từ khóa:   Hành động thiếu suy nghĩ bị quản chế chấp nhận hình phạt

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