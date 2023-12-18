Thầy chủ nhiệm 52 tuổi sàm sỡ nữ sinh cuối cấp ngay trong ký túc xá trường học

Sau khi uống rượu, thầy chủ nhiệm 52 tuổi đã vào phòng ngủ của nữ sinh lớp 12 và tiến hành lạm dụng tình dục nữ sinh này.
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Theo Sina, vào ngày 15/12 một nữ sinh trung học ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã đăng lên mạng xã hội chia sẻ về vụ việc của mình. Cô bé cho biết, vào tối ngày 9/12 cô đã bị thầy chủ nhiệm họ Trịnh lạm dụng tình dục trong lúc đang ngủ tại ký túc xá của trường. Sự việc này nhanh chóng được cư dân mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.
Được biết, nữ sinh này đang là học sinh cuối cấp của một trường trung học tại Thanh Đảo. Vì trường có hệ thống nội trú nên cô bé đã sống trong ký túc xá của trường với một bạn gái khác. Ngày 9/12, bạn cùng phòng với cô bé về nhà nên chỉ còn một mình nạn nhân ở lại phòng ký túc xá. Khoảng 22 giờ 40 phút tối ngày 9/12, Trịnh – giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân đã đến kiểm tra giường của cô bé sau khi uống rượu. Tại đây, Trịnh nói với cô bé rằng: “Đàn ông đều là người xấu” rồi dùng tay chạm vào mặt và ôm lấy nạn nhân.
Khi đó, một người phụ nữ đã nghe thấy tiếng động từ phòng của cô bé nên đã đến bật đèn hành lang của ký túc xá. Điều này khiến Trịnh giật mình bỏ nạn nhân ra rồi bỏ chạy. Cô gái cho biết, sau vụ việc, cô đã rất đau khổ, suy sụp suốt mấy ngày liền và phải nhờ gia đình giúp đỡ. Tuy nhiên phía nhà trường đã từ chối trả lời các thông tin liên quan đến vụ việc cho truyền thông.
Ngày 17/12, khi các phóng viên liên hệ trực tiếp với văn phòng trường trung học nói trên, một nhân viên trong trường cho biết có chuyện Trịnh quấy rối một nữ sinh, kể từ khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tích cực can thiệp, công an cũng vào cuộc điều tra. Được biết, Trịnh đã bị giam giữ 10 ngày vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.