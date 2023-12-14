Một nam thanh niên 19 tuổi đã hành hung và cưỡng hiếp một cô gái say rượu trước mặt bố mẹ đẻ nhưng hành động của những người lớn tuổi khiến cô gái sốc nặng.

Lâm Huy – 19 tuổi sinh ra ở Giang Tây, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lâm Huy nghỉ học rồi đi học làm đầu bếp. Sau đó, anh vay tiền bố mẹ mở một nhà hàng nhỏ, vài năm trở lại đây việc kinh doanh của Lâm Huy khá ổn định. Giống như nhiều bạn trẻ khác, Lâm Huy thích đến quán bar trò chuyện với các cô gái xinh đẹp, tất nhiên mọi chuyện đều dựa trên sự tự nguyện của đôi bên. Vậy nhưng, sự thiếu tôn trọng đối với phụ nữ đã khiến Lâm Huy phải trả giá.

Sự ngông cuồng và coi thường phụ nữ đã khiến Lâm Huy phải trá giá - Ảnh minh họa: Internet Đêm hôm đó, Tiểu Chu – 23 tuổi được bạn bè dẫn đến một bữa tiệc trong quán bar, tại đây, Tiểu Chu đã gặp Lâm Huy. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Lâm Huy xác định Tiểu Chu chính là mục tiêu của anh tối nay. Vì Tiểu Chu là người tỉnh khác, cô dự định ở nhờ nhà bạn nên không đặt phòng khách sạn, cô để hành lý ở nhà bạn. Sau đó, Lâm Huy đã bắt xe đưa Tiểu Chu về nhà bạn cô, trên đường đi anh liên tục tẩy não Tiểu Chu. Lâm Huy nói rằng, đêm đã quá khuya sợ rằng về nhà sẽ làm phiền bạn cô nên mời Tiểu Chu về nhà mình, anh sống cùng bố mẹ nên Tiểu Chu yên tâm. Lúc này, Tiểu Chu đã hơi say rượu và cũng không suy nghĩ nhiều nên đã theo Lâm Huy về nhà bố mẹ anh.

Nhà bố mẹ Lâm Huy có hai phòng ngủ nên Tiểu Chu chỉ có thể ở cùng phòng với Lâm Huy. Khi Tiểu Chu chìm vào giấc ngủ, Lâm Huy đã bộc lộ bản chất thật của mình. Hắn dùng bạo lực ép buộc Tiểu Chu phải quan hệ tình dục với mình. Dù hơi say nhưng Tiểu Chu vẫn còn sức chống cự, vùng vẫy và kêu cứu. Bố mẹ Lâm Huy ngủ phòng bên cạnh nghe được tiếng kêu cứu nên đã đến phòng con trai. Vậy nhưng điều Tiểu Chu không thể ngờ đã xảy ra, bố mẹ Lâm Huy chặn ở cửa không cho cô báo cảnh sát và cũng không giúp đỡ cô. Lâm Huy yêu cầu Tiểu Chu quay lại cảnh hai người quan hệ tình dục đồng thuận vậy nhưng bố mẹ hắn cũng không ngăn cản. Tiểu Chu suy sụp, không còn cách nào khác cô đành giả vờ đồng ý. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, Tiểu Chu vào nhà vệ sinh gọi điện cho bạn cầu cứu. Tiểu Chu bị Lâm Huy cưỡng hiếp, chứng kiến thái độ của bố mẹ hắn cô càng suy sụp hơn - Ảnh minh họa: Internet Tối hôm đó, Tiểu Chu cùng bạn đến đồn cảnh sát trình báo sự việc, Lâm Huy và bố mẹ hắn đã lấy đoạn vieo “quan hệ đồng thuận” ra để bào chữa. Tuy nhiên, trên người Tiểu Chu và Lâm Huy có nhiều vết thương, hàng xóm cũng nghe thấy tiếng kêu cứu, lời khai của bạn bè Tiểu Chu đều có thể chứng minh cô đã bị xâm hại. Lâm Huy đã dùng thủ đoạn để cưỡng hiếp Tiểu Chu, cuối cùng hắn bị tòa án kết án 2 năm tù vì tội hiếp dâm.

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