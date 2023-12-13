Chỉ trong vòng 2 tháng đứng ra làm môi giới cho bạn gái đi bán dâm, người đàn ông đã kiếm được hơn 800 triệu đồng.

Theo Toutiao, mới đây một tòa án tại Nội Mông, Trung Quốc đã xét xử một vụ án mại dâm, vì không có tiền tiêu xài, người đàn ông đã đề nghị bạn gái đi bán dâm. Sự việc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung.

Mặc dù là người yêu của nhau nhưng Trương vẫn làm môi giới để bạn gái đi bán dâm - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, mùa xuân năm 2022, bị cáo Trương và bạn gái Vương gặp nhau, ngay sau đó cả hai xác định mối quan hệ tình cảm. Hai tháng sau, vì không có tiền tiêu xài, cả hai quyết định thực hiện hành vi mua bán dâm. Trương sẽ đứng ra tìm khách hàng trên các phần mềm trực tuyến để thương lượng giá cả, thỏa thuận địa điểm. Sau đó, Trương sẽ thông báo cho Vương đến địa điểm đã thỏa thuận để hoàn tất giao dịch mua bán dâm với khách hàng. Trương sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng từ những giao dịch như thế này.

Cứ như vậy, chỉ trong vòng hơn hai tháng, Trương và Vương đã kiếm được tổng cộng hơn 250.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 800 triệu đồng). Bên cạnh đó, Trương còn nhận được 60.000 nhân dân tệ (khoảng gần 200 triệu đồng) tiền hoa hồng môi giới bán dâm.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Trương và Vương đã kiếm được hơn 800 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong phiên tòa xét xử, phía tòa án cho rằng bị cáo Trương đã nhiều lần môi giới cho Vương bán dâm, hành vi của Trương cấu thành tội môi giới bán dâm với tình tiết rất nghiêm trọng, cần phải bị xử lý theo pháp luật. Cuối cùng, Trương bị kết án 5 năm tù giam và bị phạt tiền 130.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng). Số tiền hoa hồng mà Trương thu được cũng bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

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