Nghi ngờ con trai không phải con ruột, người đàn ông 70 tuổi sát hại dã man con trai và cháu trai

Thế giới 11/12/2023 16:50

Mới đây, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng, người đàn ông 70 tuổi ra tay sát hại dã man con trai và cháu trai của mình.

Theo Baijiahao, vào ngày 10/12 một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã sát hại dã man con trai và cháu trai của mình. Ngay lập tức, thảm kịch này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung.

tham kich kinh hoang 1
 Người đàn ông 70 tuổi đã ra tay sát hại con trai và cháu trai vì nghi ngờ họ không phải máu mủ của mình

Thông tin lan truyền trên mạng cho thấy, ông lão nghi ngờ người con trai không phải con ruột của mình mà là con riêng của vợ khi bà ngoại tình lúc còn trẻ. Vì vậy, ông cảm thấy cả con trai lẫn cháu trai đều không phải máu mủ của mình, trong cơn đau đớn và tức giận tột cùng này, người đàn ông đã thực hiện một hành động tàn ác.

Được biết, người con trai bị sát hại đã ngoài 40 tuổi, còn cháu trai đang ở độ tuổi thiếu niên. Hành vi tàn ác của ông cụ khiến cư dân mạng xứ Trung bàng hoàng, người dân địa phương cũng bị sốc nặng. Hiện tại, công an địa phương đã vào cuộc điều tra. Nhân viên đồn cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bị đưa về đồn và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

tham kich kinh hoang 2
Thảm kịch kinh hoàng này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng 

Nhiều cư dân mạng xứ Trung bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc này. Thực sự không thể chấp nhận được việc người cha lại giết hại con trai và cháu trai của mình chỉ vì mối nghi ngờ trong lòng. Mặc dù bên ngoài có những lời đồn thổi nhưng với tư cách là một người cha và một người ông, người đàn ông không nên giải quyết vấn đề theo cách cực đoan như thế này.

Người phụ nữ dành hơn 3 tiếng đồng hồ rời khỏi 600 nhóm làm việc chung sau khi nghỉ việc

Người phụ nữ dành hơn 3 tiếng đồng hồ rời khỏi 600 nhóm làm việc chung sau khi nghỉ việc

Sau khi xin nghỉ việc, một người phụ nữ đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ rời khỏi hơn 600 nhóm làm việc khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thảm kịch cư dân mạng xứ Trung cư dân mạng

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 21 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích