Mới đây, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng, người đàn ông 70 tuổi ra tay sát hại dã man con trai và cháu trai của mình.

Theo Baijiahao, vào ngày 10/12 một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã sát hại dã man con trai và cháu trai của mình. Ngay lập tức, thảm kịch này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung.

Người đàn ông 70 tuổi đã ra tay sát hại con trai và cháu trai vì nghi ngờ họ không phải máu mủ của mình

Thông tin lan truyền trên mạng cho thấy, ông lão nghi ngờ người con trai không phải con ruột của mình mà là con riêng của vợ khi bà ngoại tình lúc còn trẻ. Vì vậy, ông cảm thấy cả con trai lẫn cháu trai đều không phải máu mủ của mình, trong cơn đau đớn và tức giận tột cùng này, người đàn ông đã thực hiện một hành động tàn ác.

Được biết, người con trai bị sát hại đã ngoài 40 tuổi, còn cháu trai đang ở độ tuổi thiếu niên. Hành vi tàn ác của ông cụ khiến cư dân mạng xứ Trung bàng hoàng, người dân địa phương cũng bị sốc nặng. Hiện tại, công an địa phương đã vào cuộc điều tra. Nhân viên đồn cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bị đưa về đồn và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Thảm kịch kinh hoàng này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng

Nhiều cư dân mạng xứ Trung bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc này. Thực sự không thể chấp nhận được việc người cha lại giết hại con trai và cháu trai của mình chỉ vì mối nghi ngờ trong lòng. Mặc dù bên ngoài có những lời đồn thổi nhưng với tư cách là một người cha và một người ông, người đàn ông không nên giải quyết vấn đề theo cách cực đoan như thế này.

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