Do người cha hơn 70 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân, người con trai đảm nhiệm công việc này suốt một thời gian dài nhưng thường xuyên bị cha mắng chửi.

Theo Sohu, người con trai họ Đồng sinh năm 1972, là nông dân và mới học hết cấp hai. Đồng có hộ khẩu tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Mặc dù tận tụy chăm sóc người cha hơn 70 tuổi nhưng Đồng vẫn thường xuyên bị cha mình mắng chửi thậm tệ. Trong lúc tức giận, người con trai đã dùng dao giết chết cha mình.

Bị cha mắng chửi nhiều lần, trong lúc tức giận Đồng đã ra tay giết hại cha mình - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 3 giờ ngày 1/11/2022, Đồng dùng dao nhọn đâm vào cổ cha mình khi cha anh đang ngủ. Vụ việc này khiến cha Đồng chết tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Sau khi gây án, Đồng đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra cảnh sát phát hiện, nạn nhân 73 tuổi chính là cha ruột của Đồng, hai người sống chung một nhà. Cha Đồng bị bệnh nên không thể tự chăm sóc bản thân được, Đồng chăm sóc cha suốt một thời gian dài nhưng thường xuyên bị người cha mắng chửi thậm tệ. Đây chính là nguyên nhân khiến Đồng ra tay giết hại cha ruột của mình.

Sau khi gây án, Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú

Sự việc này cho chúng ta một bài học lớn đó là, các thành viên trong gia đình cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để có thể hiểu nhau hơn. Đặc biệt không nên dùng những lời lẽ không hay để mắng chửi những người thân yêu trong gia đình vì điều này sẽ khiến họ bị tổn thương. Trong trường hợp này, Đồng là người thường xuyên chăm sóc cha nhưng người cha lại thường xuyên mắng chửi con trai khiến Đồng tức giận, anh không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra điều đáng tiếc.

Từ chối làm bài tập về nhà giúp bạn, một học sinh cấp hai bị các bạn cùng lớp đánh nhập viện Một học sinh cấp 2 bị bạn cùng lớp đánh đập thành người thực vật vì từ chối giúp bạn làm bài tập về nhà gây sốc cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-xuyen-bi-mang-chui-khi-dang-cham-soc-cha-gia-70-tuoi-nguoi-dan-ong-quyet-lam-lieu-636435.html