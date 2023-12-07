Trong một buổi tối, người đàn ông đã nhẫn tâm giết hại mẹ ruột, em gái ruột và cô con gái mới 4 tuổi của mình.

Tối 17/4/2023, một thảm kịch gia đình đã xảy ra ở Y Xuyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông đã nhẫn tâm giết hại mẹ ruột của mình tại nhà, sau đó tiếp tục ra tay với em gái và cô con gái 4 tuổi của mình. Tại sao người đàn ông này lại giết chết những người trong gia đình mình? Đằng sau vụ thảm án khiến 3 người chết này còn ẩn giấu mối hận thù gì không? Theo 163, Đoàn kết hôn năm 25 tuổi và có một cô con gái, hai vợ chồng Đoàn đã ly hôn được hơn 3 năm vì điều kiện tài chính gia đình cùng nhiều lý do khác. Con gái Đoàn năm nay 4 tuổi, cô bé rất thông minh và được ông bà yêu quý.

Mặc dù cha của Đoàn đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn phải gánh vác việc kiếm tiền nuôi sống cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet Cha Đoàn ngoài 60 tuổi, không thể lao động nặng nhọc nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài làm việc kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Em gái Đoàn 24 tuổi sắp lấy chồng, cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng rất vui vẻ. Tuy nhiên gần đây Đoàn đã nghiện game trực tuyến. Ở tuổi 30, Đoàn suốt ngày ở nhà chơi game, không chịu ra ngoài làm việc. Mọi gánh nặng chi tiêu trong gia đình đè nặng lên đôi vai cha mẹ già đã hơn 60 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình ngày càng sa sút.

Hành vì thường ngày của Đoàn khiến cha mẹ anh khó chịu, họ thường mắng mỏ anh nhưng chẳng ích gì. Đoàn vẫn không chịu đi làm và chỉ ở nhà chơi game. Tối ngày 17/4/2023, thấy người khác ra ngoài làm việc kiếm sống trong khi con trai suốt ngày chơi game, mẹ Đoàn đã đến nói chuyện khuyên nhủ con trai nên thay đổi. Vậy nhưng, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con lại kết thúc không mấy tốt đẹp, hai người xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trong lúc tức giận, Đoàn đã lấy rìu sát hại mẹ ruột của mình. Chỉ vì lười biếng không chịu lao động, Đoàn nhẫn tâm ra tay giết hại những người trong gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet Sau khi giết mẹ, Đoàn xông thẳng vào phòng ngủ và sát hại dã man cô con gái 4 tuổi và em gái 24 tuổi đang sống cùng nhà. Nghe thấy tiếng ồn ào, hàng xóm đã đến can ngăn vụ ẩu đả nhưng tất cả đều bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau khi nhận được tin báo, công an nhanh chóng tới hiện trường vụ án tiến hành bắt giữ nghi phạm Đoàn.

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