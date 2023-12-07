Người chồng uống thuốc sâu tự tử, vợ anh ôm quan tài khóc lóc thảm thiết, vậy nhưng người cha đã bí mật báo cảnh sát yêu cầu mở quan tài.

Ngày 12/10/2015, Sở cảnh sát huyện Phú Nguyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhận được tin báo của một người đàn ông. Người này nói rằng con trai ông đã uống thuốc trừ sâu vì cãi nhau với vợ, nhưng ông thấy rằng cái chết của con trai có điều mờ ám. Thứ nhất, con trai ông không phải người bốc đồng. Thứ hai, ông phát hiện một vết thương phía sau đầu con trai mình. Vậy nên ông nhờ cảnh sát giúp đỡ để tìm kiếm nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của con trai. Phát hiện điều bất thường trong cái chết của con trai, người cha đã báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet Khi cảnh sát đến hiện trường, đám tang đã kết thúc, thi thể người quá cố cũng chuẩn bị được chôn cất. Cảnh sát nhanh chóng ngăn cản và yêu cầu mở quan tài để khám nghiệm tử thi. Lúc này, vợ của người quá cố là Lưu Văn Cúc ôm ba đứa con khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát nói rằng cần phải khám nghiệm tử thi, trên mặt người vợ hiện lên sự hoảng sợ, sau đó người này đã cố gắng hết sức để ngăn chặn cảnh sát lại và nhất quyết đòi chôn cất chồng.

Lúc này, cha của người quá cố đã đứng lên hỗ trợ cảnh sát mở quan tài và tiến hành khám nghiệm tử thi. Phía cảnh sát cho biết, nạn nhân họ Cao – 43 tuổi qua đời do vết thương phía sau đầu và không phát hiện thành phần thuốc trừ sâu trong dạ dày nạn nhân. Ngay sau khi báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào người vợ Lưu Văn Cúc, vì sao cô lại nói dối rằng chồng cô chết vì uống thuốc trừ sâu? Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Văn Cúc đã thừa nhận rằng, Cao đã bị cô giết và hung thủ không chỉ có một người. Ngoại tình với người hàng xóm, Lưu Văn Cúc lên kế hoạch giết chồng Trong quá trình thẩm vấn, Lưu Văn Cúc đã khai rằng, người hàng xóm họ Trần cũng là đồng phạm với mình. Người đàn ông này góa vợ khi còn trẻ, trong khi Cao làm việc ngoài thị trấn để nuôi gia đình thì ở nhà Lưu Văn Cúc đã ngoại tình với người hàng xóm họ Trần. Khi những lời đồn đại về mối quan hệ mờ ám giữ Lưu Văn Cúc và Trần đến tai Cao, anh đã trở về nhà hỏi vợ. Vậy nhưng Lưu Văn Cúc lúc này nói rằng mình bị oan, lẽ ra Cao phải cảm ơn Trần vì anh ta đã giúp đỡ 4 mẹ con rất nhiều khi Cao không có nhà. Cao đã tin những gì vợ nói.

Cha của Cao ở trong làng cũng nghe những lời đồn liên quan đến con dâu, ông âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của con dâu. Cuối cùng, người cha cũng phát hiện chuyện ngoại tình giữa Lưu Văn Cúc và Trần. Lúc đầu ông khuyên con dâu nên quay đầu nhưng cô con dâu bướng bỉnh không chịu cắt đứt với người tình. Không còn cách nào nào, người cha đành nói hết cho con trai những gì mình nhìn thấy. Cao tức giận vội vã về nhà sau khi biết chuyện, anh muốn trực tiếp bắt gian tại trận, khi đó mọi lời giải thích của vợ sẽ vô ích. Cao suốt ngày ở nhà nên Trần và Lưu Văn Cúc không dám gặp nhau. Tính khí của Cao thay đổi đáng kể, sự phẫn nộ trong lòng không hề được trút bỏ mà ngược lại ngày càng tích tụ. Để tìm kiếm bằng chứng ngoại tình của vợ, Cao lấy lý do đi ra ngoài. Quả nhiên khi Cao vừa rời đi, Trần đã lẻn vào nhà thân mật với vợ Cao. Khi đó, Cao đột ngột trở về và bắt được hai người đang ngoại tình. Trần nhận án tử hình sau khi giết hại Cao Cao chửi bới hai người rồi đuổi Trần đi đồng thời đánh đập Lưu Văn Cúc một cách thô bạo. Cũng từ đó, Cao càng ngày càng không hài lòng với vợ, anh đánh đập cô thường xuyên, cuối cùng Lưu Văn Cúc không thể chịu đựng được nữa và muốn giết Cao. Lưu Văn Cúc bí mật gọi điện cho người tình và nói rằng, chỉ cần Trần giúp cô giết Cao thì từ giờ về sau cô sẽ sống với anh. Trần đồng ý đề nghị này của người tình, hai người tiến hành giết hại Cao vào đêm khuya ngày 7/10/2015 khi anh đang ngủ. Sau đó, Lưu Văn Cúc đổ thuốc trừ sâu vào người Cao rồi chạy ra ngoài hét lên: “Cao đã uống thuốc trừ sâu”. Tại phiên tòa xét xử, Lưu Văn Cúc bị kết án tù chung thân còn Trần bị kết án tử hình.

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