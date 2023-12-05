Họ tiến hành thao túng tâm lý gia đình này suốt 19 năm, chúng lắp đặt 13 camera giám sát trong nhà nạn nhân và cài đặt phần mềm định vị trên điện thoại của các thành viên.

Mới đây, một vụ án được xét xử tại Suwon, Hàn Quốc đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì tính nghiêm trọng của nó. Báo cáo cho thấy, hai bị cáo đã thực hiện hành vi thao túng thể xác và tinh thần đối với một góa phụ (khoảng 50 tuổi) và các con của bà trong suốt 19 năm. Cặp đôi này không chỉ bị cáo buộc lừa đảo hơn 250 triệu won (khoảng 4.5 tỷ đồng) mà chúng còn kiểm soát các thành viên trong gia đình này, thậm chí còn xúi giục họ đánh nhau và có những hành vi cực đoan khác. Hai vợ chồng này đã thao túng tâm lý gia đình nạn nhân suốt 19 năm trời Cặp đôi này quen biết gia đình nạn nhân vào năm 2004, họ tiến hành thao túng và giám sát tâm lý các thành viên trong gia đình nạn nhân suốt 19 năm. Ngoài ra, chúng còn lắp đặt 13 camera giám sát trong nhà nạn nhân và cài đặt phần mềm định vị trên điện thoại di động của các thành viên trong gia đình này.

Theo hướng dẫn của cặp đôi, người mẹ trong gia đình này liên tục dùng thìa kim loại được đun nóng làm bỏng cơ thể những đứa trẻ. Nếu người nhà không chấp hành, cặp đôi sẽ ra lệnh cho những người trong gia đình đánh đập, tấn công lẫn nhau, thậm chí còn yêu cầu một số thành viên trong gia đình nạn nhân quan hệ tình dục và chụp ảnh khỏa thân. Cặp đôi này còn kiểm soát tài khoản lương và thẻ tín dụng của các thành viên trong gia đình nạn nhân, lừa đảo số tiền hơn 250 triệu won. Ngoài ra, họ còn ép mỗi nạn nhân trong gia đình này phải vay từ 20 triệu won (khoảng 360 triệu đồng) đến 80 triệu won (khoảng 1.4 tỷ đồng) với danh nghĩa “chu cấp phí sinh hoạt”. Điều này đã khiến kinh tế gia đình nạn nhân bị kiểm soát hoàn toàn.

Về kinh tế, ngoài việc lừa đảo số tiền lớn, các bị cáo còn ép buộc các nạn nhân phải đi vay tiền Toàn bộ sự việc bị phơi bày vào tháng 4/2022, khi đó người con lớn nhất của gia đình nạn nhân người đầy máu rồi bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát vì nghi rằng đứa con này bị ngược đãi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, đây không chỉ là mâu thuẫn trong gia đình mà còn liên quan đến một bên thứ ba. Người mẹ cho biết, từ khi chồng bà qua đời năm 2004, tâm lý của bà bị phụ thuộc vào hai vợ chồng bị cáo và thời gian gần đây vẫn tiếp tục như vậy. Hai bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng đó là mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình nguyên cáo. Trong phiên xét xử, phía công tố viên đã đề nghị mức án 30 năm tù cho các bị cáo, hành vi phạm tội này được mô tả là “độc ác hơn cả tội giết người”.

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