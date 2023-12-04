Lợi dụng chức vụ làm giáo viên của một trường cấp 2, Long đã cưỡng hiếp 5 học sinh nữ trong một thời gian dài khiến 3 trong số 5 nạn nhân bị bệnh tâm thần.

Theo Sohu, vào ngày 1/12/2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đưa ra thông báo, Long Bội Trụ - kẻ hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em suốt một thời gian dài đã bị xử tử. Những tình tiết trong vụ án này từng khiến cư dân mạng xứ Trung phẫn nộ.

Thông báo cho thấy, Long Bồi Trụ sinh ngày 21/9/1963 tại huyện Long Hồi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người này có bằng đại học và sống tại thị trấn Đào Hồng, huyện Long Hồi. Long từng làm giáo viên của một trường trung học cơ sở tại huyện Long Hồi.

Thầy giáo cấp 2 cưỡng hiếp nhiều học sinh trong một thời gian dài khiến 3 nạn nhân mắc bệnh tâm thần - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2020, lợi dụng chức vụ làm giáo viên chủ nhiệm tại một trường trung học cơ sở, Long Bồi Trụ đã dùng bạo lực ép buộc, tấn công tình dục, cưỡng hiếp nhiều học sinh nữ tại khu giảng dạy của trường, phòng làm việc và ký túc xá thậm chí cả nhà của Long. Trong suốt một thời gian dài, Long đã cưỡng hiếp 5 học sinh, trong đó 1 học sinh 12 tuổi, 2 học sinh 13 tuổi và 2 học sinh 14 tuổi. Bị cưỡng hiếp trong một thời gian dài đã khiến 3 trong số 5 nạn nhân bị bệnh tâm thần (một nạn nhân tự sát, 2 nạn nhân tự làm tổn thương cơ thể mình). Ngoài việc cưỡng hiếp những nạn nhân này, Long Bồi Trụ còn quấy rối nhiều học sinh nữ khác.

Hành vi của Long đã gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và thể chất đối với các nạn nhân. Với tội ác của mình, Long bị kết án tử hình, việc thi hành án đã được thực hiện vào ngày 1/12/2023.

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