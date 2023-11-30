Quen ăn bám mẹ già, người phụ nữ 42 tuổi thà chết đói trong nhà, nhất quyết không chịu đi làm kiếm tiền sau khi mẹ qua đời.
- Muốn tự tử nhưng không dám nhảy lầu, người đàn ông nhiều lần ném gạch từ tầng 32 xuống đất khiến người đi đường tử vong
- 60 mảnh xương người tìm thấy ven sông tố cáo tội ác kinh hoàng của hai anh em ruột
Theo Sohu, mới đây một người phụ nữ 42 tuổi tại Đài Nam, Đài Loan đã chết đói một cách bi thảm vì không thể nuôi sống bản thân sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật. Người phụ nữ này họ Tạ vốn thất nghiệp từ lâu nên sống dựa vào thu nhập làm bảo mẫu của người mẹ và sự giúp đỡ của em gái. Tuy nhiên, sau khi mẹ cô qua đời, người em gái mong Tạ có thể sống tự lập nên nói rằng cô sẽ không giúp đỡ chị gái nữa.
Sau khi mất đi sự hỗ trợ của mẹ và em gái, người phụ nữ 42 tuổi không thể tự nuôi sống bản thân do thất nghiệp một thời gian dài. Tạ từng định ăn trộm đồ ăn trong siêu thị nhưng bị phát hiện và bị kiện ra tòa. Khi cảnh sát đến nhà tìm Tạ, họ phát hiện cô đã chết đói ở trong nhà. Sau khi khám nghiệm tử thi, phía sảnh sát cho biết, Tạ không có vết thương trên cơ thể nên khẳng định rằng Tạ đã chết vì đói.
Em gái biết được cái chết của Tạ liền nói rằng, cô chưa bao giờ cố ý bỏ rơi chị gái. Cô thừa nhận, sau khi mẹ qua đời, cô đã hy vọng chị gái mình có thể tự lập nhưng người chị không nghe. Tuy nhiên, cô em gái cũng sẽ bị điều tra để xem cô có phạm tội bỏ rơi hay không, vì cô em gái sống ngay tầng dưới căn nhà của Tạ.
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về câu chuyện này, một số người cho rằng, Tạ có sức khỏe nhưng không muốn làm việc mà chỉ muốn ăn bám, người em gái không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng Tạ. Người em đã giúp đỡ Tạ suốt 10 năm như vậy đã rất tình nghĩa rồi. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng cô em quá máu lạnh, nếu có thể lên phòng tìm chị gái thì có lẽ bi kịch này sẽ không xảy ra.