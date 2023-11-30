Theo Sohu, mới đây một người phụ nữ 42 tuổi tại Đài Nam, Đài Loan đã chết đói một cách bi thảm vì không thể nuôi sống bản thân sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật. Người phụ nữ này họ Tạ vốn thất nghiệp từ lâu nên sống dựa vào thu nhập làm bảo mẫu của người mẹ và sự giúp đỡ của em gái. Tuy nhiên, sau khi mẹ cô qua đời, người em gái mong Tạ có thể sống tự lập nên nói rằng cô sẽ không giúp đỡ chị gái nữa.

Mẹ già qua đời, người phụ nữ 42 tuổi quen ăn bám chết đói trong nhà vì lười lao động

Sau khi mất đi sự hỗ trợ của mẹ và em gái, người phụ nữ 42 tuổi không thể tự nuôi sống bản thân do thất nghiệp một thời gian dài. Tạ từng định ăn trộm đồ ăn trong siêu thị nhưng bị phát hiện và bị kiện ra tòa. Khi cảnh sát đến nhà tìm Tạ, họ phát hiện cô đã chết đói ở trong nhà. Sau khi khám nghiệm tử thi, phía sảnh sát cho biết, Tạ không có vết thương trên cơ thể nên khẳng định rằng Tạ đã chết vì đói.