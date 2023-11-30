Mẹ già qua đời, cô con gái 42 tuổi quen ăn bám chết đói trong nhà vì nhất quyết không chịu lao động

Thế giới 30/11/2023 14:57

Quen ăn bám mẹ già, người phụ nữ 42 tuổi thà chết đói trong nhà, nhất quyết không chịu đi làm kiếm tiền sau khi mẹ qua đời.

Theo Sohu, mới đây một người phụ nữ 42 tuổi tại Đài Nam, Đài Loan đã chết đói một cách bi thảm vì không thể nuôi sống bản thân sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật. Người phụ nữ này họ Tạ vốn thất nghiệp từ lâu nên sống dựa vào thu nhập làm bảo mẫu của người mẹ và sự giúp đỡ của em gái. Tuy nhiên, sau khi mẹ cô qua đời, người em gái mong Tạ có thể sống tự lập nên nói rằng cô sẽ không giúp đỡ chị gái nữa.

an bam 1
 Mẹ già qua đời, người phụ nữ 42 tuổi quen ăn bám chết đói trong nhà vì lười lao động

Sau khi mất đi sự hỗ trợ của mẹ và em gái, người phụ nữ 42 tuổi không thể tự nuôi sống bản thân do thất nghiệp một thời gian dài. Tạ từng định ăn trộm đồ ăn trong siêu thị nhưng bị phát hiện và bị kiện ra tòa. Khi cảnh sát đến nhà tìm Tạ, họ phát hiện cô đã chết đói ở trong nhà. Sau khi khám nghiệm tử thi, phía sảnh sát cho biết, Tạ không có vết thương trên cơ thể nên khẳng định rằng Tạ đã chết vì đói.

Em gái biết được cái chết của Tạ liền nói rằng, cô chưa bao giờ cố ý bỏ rơi chị gái. Cô thừa nhận, sau khi mẹ qua đời, cô đã hy vọng chị gái mình có thể tự lập nhưng người chị không nghe. Tuy nhiên, cô em gái cũng sẽ bị điều tra để xem cô có phạm tội bỏ rơi hay không, vì cô em gái sống ngay tầng dưới căn nhà của Tạ.

an bam 2
 Tạ thà đi ăn trộm đồ nhưng nhất quyết không chịu làm việc kiếm tiền
an bam 3
 Em gái đã hỗ trợ chị gái suốt 10 năm, cô cũng mong Tạ có thể tự nuôi sống bản thân mình

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về câu chuyện này, một số người cho rằng, Tạ có sức khỏe nhưng không muốn làm việc mà chỉ muốn ăn bám, người em gái không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng Tạ. Người em đã giúp đỡ Tạ suốt 10 năm như vậy đã rất tình nghĩa rồi. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng cô em quá máu lạnh, nếu có thể lên phòng tìm chị gái thì có lẽ bi kịch này sẽ không xảy ra.

Dụ dỗ bé gái 8 tuổi đến một công trường xây dựng bỏ hoang, nữ giáo viên đổ chai axit lên đầu đứa trẻ vì lý do chẳng thể ngờ

Dụ dỗ bé gái 8 tuổi đến một công trường xây dựng bỏ hoang, nữ giáo viên đổ chai axit lên đầu đứa trẻ vì lý do chẳng thể ngờ

Một nữ giáo viên đã lừa một bé gái 8 tuổi đến một tòa nhà bỏ hoang và nói: “Cô giúp con gội đầu nhé” rồi đổ chai axit sunfuric lên đầu đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng sống tự lập khám nghiệm tử thi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích