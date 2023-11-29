Theo QQ, ngày 22/6, cô gái 28 tuổi Tiểu Lâu đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc để đi du lịch. Vậy nhưng đêm hôm đó, khi đang đi dạo phố, Tiểu Lâu bị một viên gạch từ trên cao rơi trúng đầu, không may Tiểu Lâu đã qua đời sau đó. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là một người đàn ông họ Chu đến từ Giang Tây đang thuê nhà tại đây. Trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đã nhiều lần làm rơi đồ vật từ trên cao xuống đất.

Trong chuyến du lịch của mình, Tiểu Lâu đã tử vong vì bị viên gạch từ trên cao rơi trúng đầu

Sáng ngày 27/11, Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân đã tổ chức xét xử công khai vụ án này. Viện kiểm sát thành phố Trường Xuân đã truy tố Chu vì người này gây nguy hiểm cho cộng đồng bằng những phương tiện nguy hiểm. Được biết, do Chu không thể tự nuôi sống bản thân nên chán ghét thế giới. Chu lên kế hoạch giết người bằng cách ném các vật thể từ tầng cao của tòa nhà xuống đất. Vào đêm xảy ra vụ việc, Chu đã ném 8 viên gạch xuống dưới đám đông từ của sổ tầng 32 và sân thượng của tòa nhà. Một trong số đó đã trúng vào đầu Tiểu Lâu.