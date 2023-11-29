Cô gái 28 tuổi đang tận hưởng chuyến du lịch của mình thì bất ngờ bị một viên gạch ném từ tầng 32 rơi trúng người khiến cô tử vong sau đó.
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Theo QQ, ngày 22/6, cô gái 28 tuổi Tiểu Lâu đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc để đi du lịch. Vậy nhưng đêm hôm đó, khi đang đi dạo phố, Tiểu Lâu bị một viên gạch từ trên cao rơi trúng đầu, không may Tiểu Lâu đã qua đời sau đó. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là một người đàn ông họ Chu đến từ Giang Tây đang thuê nhà tại đây. Trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đã nhiều lần làm rơi đồ vật từ trên cao xuống đất.
Sáng ngày 27/11, Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân đã tổ chức xét xử công khai vụ án này. Viện kiểm sát thành phố Trường Xuân đã truy tố Chu vì người này gây nguy hiểm cho cộng đồng bằng những phương tiện nguy hiểm. Được biết, do Chu không thể tự nuôi sống bản thân nên chán ghét thế giới. Chu lên kế hoạch giết người bằng cách ném các vật thể từ tầng cao của tòa nhà xuống đất. Vào đêm xảy ra vụ việc, Chu đã ném 8 viên gạch xuống dưới đám đông từ của sổ tầng 32 và sân thượng của tòa nhà. Một trong số đó đã trúng vào đầu Tiểu Lâu.
Chu khai nhận rằng: “Tôi muốn chết nhưng không dám nhảy lầu, vì vậy muốn ném gạch xuống dưới để giết người”. Trong phiên tòa, Chu thừa nhận tội trạng của mình và mong được chết. Hắn cho biết, bản thân nhận thức rõ về dòng người đông đúc phía dưới tòa nhà, trong 5 ngày ở đây, Chu đã hơn 10 lần ném gạch và các đồ vật khác từ các tầng trên cao của tòa nhà xuống dưới. Các đồ vật được Chu ném xuống bao gồm: nước đóng chai, lon Coca, gạch và các đồ vật khác.
Vụ việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người nhận định, động cơ và thủ đoạn phạm tội của Chu là vô cùng nguy hiểm, có hại cho xã hội. Mặc dù Chu tự đi đầu thú nhưng cần có hình phạt thích đáng cho loại tội phạm này. Đặc biệt, sau khi vụ án xảy ra và trong phiên xét xử, Chu không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi gia đình nạn nhân, hành động này của hắn càng khiến dư luận phẫn nộ hơn.