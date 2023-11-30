Dụ dỗ bé gái 8 tuổi đến một công trường xây dựng bỏ hoang, nữ giáo viên đổ chai axit lên đầu đứa trẻ vì lý do chẳng thể ngờ

Vào năm thứ hai đại học, Dương Ngọc Hà được một người bạn cùng lớp họ Mã theo đuổi và đây cũng là mối tình đầu của cô. Thời gian đầu, bạn trai rất quan tâm đến Dương Ngọc Hà, vậy nhưng sau đó bạn trai đã lừa dối cô. Dương Ngọc Hà rất tức giận khi biết chuyện nhưng cô vẫn giữ kín vì muốn níu kéo bạn trai. Vậy nhưng, Mã lại mang những cô gái khác đến trước mặt Dương Ngọc Hà, lúc này một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu cô.

Dương Ngọc Hà sinh năm 1968 tại một gia đình bình thường tại Thượng Hải, Trung Quốc bố mẹ cô thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Dưới áp lực của mẹ, cô rụt rè, phục tùng và rất tự ti. Để thoát khỏi sự kiểm soát ấy, Dương Ngọc Hà quyết tâm học tập chăm chỉ và được nhận vào một trường đại học. Khi còn đi học, cô trẻ trung, xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi.

Năm 1991, Dương Ngọc Hà tốt nghiệp và trở thành giáo viên tiểu học. Cô siêng năng và tận tâm trong công việc, cô ăn nói nhẹ nhàng, vẻ ngoài hiền lành nên được nhiều người quý mến. Chỉ có điều Dương Ngọc Hà chưa có bạn trai, mẹ cô luôn lo lắng và cằn nhằn chuyện này với cô. Sau đó mẹ cô đã giới thiệu con trai một người bạn tên Lý Xuân Sinh để con gái đi xem mắt. Dương Ngọc Hà khó chịu với sự áp đặt của mẹ, nhưng khi thấy Lý Xuân Sinh có học thức cao, ngoại hình bảnh bảo cô đồng ý. Quen nhau trong vòng nửa năm, hai người vội vàng kết hôn.

Một ngày nọ, khi bố mẹ bạn trai không có nhà, Dương Ngọc Hà dùng rìu phá cửa xông vào nhà rồi đập vỡ tivi, tủ lạnh và nhiều vật dụng khác. Trước khi rời đi, cô không quên đốt ghế sofa và ga trải giường để giải tỏa cơn giận. Vì được phát hiện kịp thời nên không gây ra thiệt hại gì lớn. Sau khi bố mẹ bạn trai biết chuyện, họ nói rằng có thể nuốt giận nhưng điều kiện là hai người phải cắt đứt liên lạc.

Khi quen người bạn trai đầu tiên, Dương Ngọc Hà đã bắt đầu bộc lộ tính cách cực đoan của mình

Hai năm đầu sau khi kết hôn, cả hai có quan hệ rất tốt, vậy nhưng khi con gái họ chào đời, mối quan hệ bắt đầu thay đổi. Lý Xuân Sinh là con một nhưng Dương Ngọc Hà lại sinh con gái nên mẹ chồng cô không thích. Bên cạnh đó, Lý Xuân Sinh tiêu tiền hoang phí, bỏ bê gia đình nên cả hai thường xuyên cãi vã, mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Quá đáng hơn, Lý Xuân Sinh còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Mùa đông năm 1995, hai vợ chồng Dương Ngọc Hà xảy ra tranh cãi lớn, cô giận dữ trở về nhà bố mẹ đẻ. Khi bắt taxi cô vô tình gặp được Từ - người hàng xóm hơn cô 13 tuổi. Từ cũng bị vợ hành hạ về tinh thần, hai người trò chuyện rất vui vẻ vì có cùng cảm xúc. Cứ như vậy, mối quan hệ của Dương Ngọc Hà và Từ ngày một thân thiết, thậm chí họ còn thuê nhà bên ngoài để sống chung với nhau. Khi tình yêu đủ lớn, hai người hứa với nhau sẽ về nhà ly hôn với nửa kia để được sống bên nhau đến hết đời.

Dương Ngọc Hà rất coi trọng chuyện này nên đã nói thẳng với chồng. Vì con, Lý Xuân Sinh không muốn ly hôn nhưng Dương Ngọc Hà đe dọa: “Nếu anh không đồng ý ly hôn tôi sẽ giết anh”. Thấy không còn hy vọng hàn gắn, Lý Xuân Sinh đã đồng ý ly hôn với vợ. Khi Dương Ngọc Hà vui vẻ tìm đến Từ để khoe giấy ly hôn thì thái độ của Từ lại khiến cô chết lặng. Hóa ra, Từ chỉ muốn có được thân xác của Dương Ngọc Hà chứ không muốn sống lâu dài với cô. Trong quá trình sống chung, Từ cũng biết tính cách cực đoan của người tình nên không muốn tiến xa hơn. Chính vì vậy, cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã nảy lửa.

Để trả thù người tình, Dương Ngọc Hà đã chuẩn bị một chai axit sunfuric

Thấy Từ phớt lờ mình, Dương Ngọc Hà đã đến nhà Từ để nói mọi chuyện cho Cố (vợ của Từ) nghe. Vậy nhưng vợ Từ không tin và đuổi Dương Ngọc Hà ra ngoài. Sợ chuyện này ảnh hưởng đến vợ và con gái nên Từ đã đến trường học nơi Dương Ngọc Hà làm việc và nói ra sự thật, mong nhà trường hòa giải. Không ngờ cả trường biết chuyện khiến Dương Ngọc Hà mất mặt, cô dọa sẽ trả thù. Biết Dương Ngọc Hà không dễ đối phó, Từ nói muốn gặp cô để nói chuyện. Vậy nhưng khi đến nơi, Từ lại đưa 5.000 tệ cho Dương Ngọc Hà và dặn cô đừng đi qua xa rồi rời đi.

Không ngờ hành vi của Từ đã khiến Dương Ngọc Hà hoàn toàn tức giận, những ngày tiếp theo cô chuẩn bị một chai axit sunfuric đậm đặc, bên cạnh đó cô cũng biết được tung tích cô con gái 8 tuổi Lệ Quân của Từ. Vào tháng 9/1996, Dương Ngọc Hà đến trường của Lệ Quân rồi dụ cô bé đến một công trường bỏ hoang và nói với bé: “Ngoan, cô gội đầu cho con nhé”. Sau đó cô lấy từ trong túi một chai axit sunfuric rồi đổ lên đầu cô bé. Axit sunfuric chảy từ trán xuống mắt, cô bé rùng mình đau đớn và hét lên tiêng kêu xé lòng. Lệ Quân chạy đi kêu cứu, người qua đường nhìn thấy đã đưa cô bé đến bệnh viện.

Dương Ngọc Hà bật khóc tại phiên tòa xét xử

Khi Dương Ngọc Hà nhìn thấy cảnh này, trên môi cô nở một nụ cười. Không dừng lại ở đó, cô đóng chai axit lại rồi lên xe chạy một mạch đến nhà của Từ bấm chuông. Khi Cố ra mở cửa, Dương Ngọc Hà không chút do dự đổ lượng axit còn lại lên mặt Cố, sau đó là những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ hành lang. Đây là vụ tạt axit gây chấn động Trung Quốc suốt một thời gian dài.

Sau đó, Dương Ngọc Hà không bỏ trốn mà tự nguyện đầu thú. Tại phiên tòa cô nói rằng bản thân hối hận vì việc làm của mình. Cuối cùng, Dương Ngọc Hà đã bị kết án tử hình vì hành động độc ác mà mình đã gây ra.