Sau khi dụi mắt, người phụ nữ 50 tuổi phát hiện có một con giun rơi ra bên ngoài nên đã vội vàng đến bệnh viện kiểm tra.

Theo Sohu, một tuần trước, một bệnh viện mắt tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đa tiếp nhận một bệnh nhân nữ khoảng 50 tuổi. Khi kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ nhìn trên kính hiển vi phát hiện trên bề mặt mắt bệnh nhân có rất nhiều ký sinh trùng, khi mở mắt ra, những ký sinh trùng giống như sợi chỉ trắng không ngừng chuyển động. Được biết, trước đó người phụ nữ này đã dụi mắt và phát hiện có một con giun rơi ra ngoài nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Người phụ nữ đến bệnh viện kiểm tra sau khi phát hiện có giun rơi ra từ mắt

Quan Khiết – bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân cho biết, hơn 40 con giun đã được lấy ra khỏi mắt phải của bệnh nhân và hơn 10 con ở mắt trái. Tổng cộng hơn 60 con giun đã được các bác sĩ lấy ra khỏi mắt của bệnh nhân này. Bác sĩ Quan Khiết cho biết thêm, trên lâm sàng hiếm khi thấy trường hợp có hơn 60 ký sinh trùng ở cả hai mắt. “Tôi thường gặp bệnh nhân có 10 con giun, trong trường hợp này bệnh nhân có hơn 60 con giun trong mắt là tương đối hiếm, mỗi con trong số đó đều là giun trưởng thành” – bác sĩ Quan Khiết nói.

Để đảm bảo mọi ký sinh trùng được loại bỏ hoàn toàn và tránh nhiễm trùng thứ cấp, bác sĩ Quan Khiết đã cẩn thận lấy kết ký sinh trùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong mắt bệnh nhân. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng trong mắt bệnh nhân vẫn còn sót trứng giun nên người bệnh cần tái khám để kiểm tra. Bác sĩ Quan Khiết còn cho biết, có thể bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng do dụi mắt trực tiếp sau khi tiếp xúc với chó, mèo có ấu trùng ký sinh.

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