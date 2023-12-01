Sau khi ngoại tình, vì muốn cưới người yêu nên người chồng đã ra tay đầu độc vợ suốt hai năm trời khiến cô chết vì nhiễm độc.

Theo Sohu, Khâu Tiểu Cường là bác sĩ gây mê, sau khi tốt nghiệp trường y anh học thạc sĩ và làm việc tại một bệnh viên lớn. Trong bệnh viện, Khâu làm việc chăm chỉ và được ông Cố - một chuyên gia nổi tiếng về phẫu thuật lồng ngực giúp đỡ, Khâu không những trở thành học trò của ông Cố mà còn cưới được Cố Tô con gái của thầy. Khâu kết hôn với Cố Tô và được bố vợ nâng đỡ rất nhiều trong sự nghiệp Với sự giúp đỡ của bố vợ cùng sự siêng năng của bản thân, vị trí của Khâu tại bệnh viện ngày càng được củng cố. Vậy nhưng ở nhà cuộc sống của Khâu khá “khó khăn”. Vì được ông Cố giúp đỡ nên Khâu rất kính trọng vợ, Cố Tô cũng tin rằng bố đã giúp đỡ chồng nhiều việc nên cô đưa ra rất nhiều yêu cầu với Khâu. Tất cả những điều này đều khiến Khâu chán nản, anh thường lấy cớ làm thêm giờ để không phải về nhà. Sau đó, Khâu đã phải lòng một người phụ nữ, người này thích Khâu vì giàu có và có địa vị, trong khi đó Khâu thích sự dịu dàng và chu đáo của nhân tình.

Quá say mê người tình, Khâu thậm chí còn nảy sinh ý định kết hôn với người phụ nữ này. Vậy nhưng Khâu nhận ra, nếu như hấp tấp đề nghị ly hôn, không chỉ Cố Tô không đồng ý mà ông Cố cũng sẽ phản đối. Rất nhanh sau đó, Khâu đã tìm ra giải pháp để giải quyết mọi chuyện, đó chính là đầu độc Cố Tô. Là một bác sĩ gây mê, Khâu dễ dàng tiếp cận với nguồn thuốc và anh hiểu về tác dụng của từng loại thuốc. Vì vậy, hàng ngày Khâu đều mang một liều thuốc gây mê nhất định từ bệnh viện về nhà và cho vào ly nước của vợ. Khâu chờ đợi ngày vợ chết để được đến bên nhân tình.

Vậy nhưng sau khi ngoại tình, Khâu nhẫn tâm đầu độc vợ khiến Cố Tô mất mạng - Ảnh minh họa: Internet Bằng cách này, vào năm 2001 Cố Tô bị chẩn đoán mắc bệnh tim và qua đời sau một cơn đau tim vào năm 2003. Mọi chuyện phát triển theo kế hoạch mà Khâu đã vạch ra từ trước, vậy nhưng anh quên rằng bố vợ anh cũng là một bác sĩ. Sau khi ông Cố biết tin con gái qua đời, ông đã chạy đến ngay và khám cho con gái nhưng không tìm ra nguyên nhân. Quá nhiều điều bất thường, ông Cố yêu cầu tự mình khám nghiệm tử thi cho con gái, vì từ nhỏ Cố Tô không mắc bệnh tim. Việc đích thân mổ xẻ thi thể con gái là điều không một ông bố nào có thể làm được. Nhưng để tìm ra nguyên nhân cái chết của con gái mình, ông Cố phải làm điều này. Hóa ra, trong cơ thể của Cố Tô có rất nhiều thuốc gây mê, chính điều này đã khiến cô bị suy tim chứ không phải mắc bệnh tim. Với tội ác của mình, Khâu đã phải lĩnh án tử hình Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra Khâu là thủ phạm, Khâu là người được tiếp cận với thuốc gây mê điều mà người bình thường không làm được. Bên cạnh đó, sau cái chết bất thường của Cố Tô, Khâu có nhiều hành vi bất thường. Khi bị thẩm vấn, Khâu đã thừa nhận tất cả những việc làm của mình, anh ta đã chán Cố Tô từ lâu nên đã lên kế hoạch đầu độc vợ suốt hai năm trời để được đến bên nhân tình. Cuối cùng, Khâu cũng bị kết án tử hình vì tội ác mình gây ra.

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