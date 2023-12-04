Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện mình già đi 30 tuổi chỉ trong vòng 20 ngày

Thế giới 04/12/2023 10:15

Mới đây, một người phụ nữ 42 tuổi bất ngờ già đi nhanh chóng, cô cảm giác mình đã già đi 30 tuổi chỉ trong vòng 20 ngày.

Theo Baijiahao, người phụ nữ 42 tuổi tên Vương Mỹ Lệ đến từ Sơn Đông, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ rằng, cô cảm thấy mình già đi 30 tuổi chỉ trong vòng 20 ngày. Chia sẻ này của Vương Mỹ Lệ thu hút sự quan tâm rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung. Theo đó, cơ thể Vương Mỹ Lệ đột nhiên có dấu hiệu lão hóa rõ ràng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, điều này khiến những người xung quanh cô sốc nặng và lo lắng.

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 Nhan sắc của Vương Mỹ Lệ thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng 20 ngày

Vương Mỹ Lệ xuất thân từ một gia đình bình thường, cô có công việc ổn định và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vương Mỹ Lệ từng là người phụ nữ năng động trong công ty, cô luôn đầy tự tin và quyến rũ, với lối trang điểm tươi tắn, cô luôn khiến đồng nghiệp phải ghen tị. Tuy nhiên từ 20 ngày trước, Vương Mỹ Lệ bắt đầu phát hiện khuôn mặt mình có những nếp nhăn và làn da chảy xệ không thể che giấu. Cô nhận ra mình đang phải đối mặt với sự lão hóa khủng khiếp.

“Tôi thực sự không thể tin được đây là tôi” – Vương Mỹ Lệ bật khóc trong một cuộc phỏng vấn. Trước đây, Vương Mỹ Lệ từng được mọi người khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp vậy nhưng hiện tại cô cảm thấy bản thân mình đã già đi 30 tuổi chỉ trong vòng 20 ngày. “Sự lão hóa dựng đứng này” khiến Vương Mỹ Lệ cảm thấy tuyệt vọng, cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời nhưng vẫn không nhận được lời giải thích thỏa đáng.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng lão hóa dựng đứng này có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Nguyên nhân có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố như lối sống cá nhân, áp lực từ môi trường và yếu tố di truyền. Trong trường hợp của Vương Mỹ Lệ, cô từng làm việc trong môi trường áp lực cao suốt một thời gian dài, thường xuyên phải làm việc vào ban đêm. Điều kiện làm việc cường độ cao và thói quen sinh hoạt không lành mạnh đã khiến cô mất cân bằng nội tiết và tổn thương da, điều này đẩy nhanh quá trình lão hóa.

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 Vương Mỹ Lệ rất sốc với tình trạng lão hóa nhanh chóng của mình

Ngoài vấn đề về lối sống, di truyền và tác động của môi trường cũng là yếu tố dẫn đến tình trạng “lão hóa dựng đứng” của Vương Mỹ Lệ. Hiện tại, Vương Mỹ Lệ bắt đầu thực hiện những điều chỉnh tích cực trong lối sống cũng như công việc của mình. Cô học cách duy trì thái độ tích cực và tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Dù không dễ để trở lại trạng thái ban đầu nhưng Vương Mỹ Lệ tin rằng, chỉ cần có sự tự tin và chăm chỉ, cô sẽ lấy lại nhan sắc của mình.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung quá trình lão hóa yếu tố di truyền

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