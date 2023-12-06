Hút 200 điếu thuốc mỗi ngày, phổi của người đàn ông bị thủng lỗ chỗ

Người đàn ông 53 tuổi cho biết, gần 20 năm nay ông tự biến mình thành “ống khói”, trung bình mỗi ngày ông hút 10 gói tương đương 200 điếu thuốc lá.

Mới đây, ông Chu – 53 tuổi sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải nhập viện vì khó thở trầm trọng. Các bác sĩ cho biết, nửa trên hai lá phổi của bệnh nhân gần như đã bị thối. Ông Chu nói, ông tự biến mình thành “ống khói” suốt 20 năm qua, trung bình mỗi ngày ông hút 10 gói thuốc, lúc đầu quả thực rất sảng khoái, vậy nhưng mấy năm nay, phổi của ông Chu đã bị thủng lỗ chỗ.

Phổi của người đàn ông 53 tuổi bị thủng lỗ chỗ vì hút thuốc quá nhiều trong một thời gian dài

Hiện tại, ông Chu đã nghe theo lời khuyên của các bác sĩ và cai thuốc hoàn toàn. Tuy nhiên, tổn thương do hút thuốc đã khiến cả hai lá phổi không thể phục hồi được, bác sĩ Kim Vũ – bác sĩ điều trị cho ông Chu cho biết thêm.

Ông Chu làm thợ mộc từ khi còn trẻ, vì công việc thường xuyên phải làm đến tận nửa đêm nên ông cảm thấy buồn ngủ. Để tỉnh táo hơn, ông Chu bắt đầu hút thuốc. Ban đầu, mỗi ngày ông Chu hút 1 đến 2 bao thuốc là đủ, vậy nhưng sau đó ông đã bị nghiện thuốc lá và không thể dừng lại, trung bình mỗi ngày ông Chu hút 10 bao thuốc (tương đương 200 điếu thuốc) mới thỏa mãn, sự việc này cứ thế kéo dài 20 năm.

Nghe lời khuyên của các bác sĩ, ông Chu đã cai thuốc hoàn toàn

Các bác sĩ sửng sốt khi biết điều này và đã tính toán cho ông Chu, theo tốc độ bình thường, hút một điếu thuốc sẽ mất khoảng 3 đến 5 phút, tốc độ nhanh nhất là 3 phút. Ông Chu hút 200 điếu mỗi ngày có nghĩa ông đã dành 600 phút tương đương 10 tiếng đồng hồ để hút thuốc. Nói cách khác, ông Chu đã dành hầu hết thời gian thức để hút thuốc.

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