Đòi ly hôn vì mẹ chồng thân mật quá mức với con trai, ngày nào cũng gọi video khiến nàng dâu ghen tị

Thế giới 06/12/2023 14:40

Nàng dâu cho biết, mẹ chồng rất “bám” chồng cô và thường xuyên có những hành động nũng nịu trước mặt con trai khiến cô phải nộp đơn ly hôn.

Từ trước đến nay, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là nguyên nhân khiến các cặp đôi ly hôn. Một nghiên cứu có liên quan cho thấy, trong số các gia đình ly hôn ở Trung Quốc có tới 47% lý do đến từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Do không giải quyết thỏa đáng mâu thuẫn này dẫn đến hôn nhân bất hòa, những cuộc cãi vã trong gia đình xảy ra liên miên.

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 Nàng dâu quyết định nộp đơn ly hôn sau khi nhận thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng quá thân mật - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, tháng trước Cục Dân chính khu vực Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc đã tiến hành tư vấn hôn nhân cho 11 cặp vợ chồng, trong số đó 6 cặp đôi quyết định ly hôn là do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vợ chồng Lý Cương – Vương Phương là một trong số đó.

Vương Phương là người đệ đơn ly hôn, cô cho biết mẹ chồng rất “bám” con trai. Trong thời gian mẹ chồng ở cùng giúp chăm sóc cháu, nhiều lần Vương Phương bắt gặp mẹ chồng có những hành động nũng nịu với chồng cô. Hiện tại, mẹ chồng đã về quê nhưng ngày nào bà cũng gọi video cho Lý Cương. Có lúc đang ngoài đường mẹ chồng cũng gọi, thậm chí khi đi ngủ mẹ chồng cũng gọi video. Tình cảm giữa mẹ chồng và chồng tốt đến mức khiến Vương Phương phải ghen tị, cô nghĩ chồng cô không biết ai mới là vợ của mình nữa.

Lý Cương thì cho rằng, vợ mình quá nhỏ nhen và không hiếu thảo. Bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi dạy anh tới khi anh tốt nghiệp đại học cũng không dễ dàng gì. Hiện tại bà ở quê một mình, thấy nhớ con nên bà gọi điện, chuyện này có gì to tát đâu.

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 Vậy nhưng người chồng lại cho rằng vợ mình quá nhỏ nhen - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình đã đưa ra lời khuyên cho vợ chồng Lý Cương – Vương Phương rằng, trước mặt vợ, Lý Cương nên giữ ranh giới cần thiết với mẹ. Bên cạnh đó, mẹ Lý Cương rất gắn bó với con trai và cháu trai nên Vương Phương hãy chủ động gọi điện cho mẹ chồng thường xuyên để gắn kết mối quan hệ. Dành chút thời gian đưa chồng con về quê thăm mẹ chồng, đặc biệt Vương Phương nên chủ động thiết lập mối quan hệ với mẹ chồng. Sau khi nghe lời khuyên của chuyên gia, cả Lý Cương và Vương Phương đều đồng ý và hứa sẽ cố gắng thực hiện, thay đổi bản thân để vun đắp hạnh phúc gia đình.

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Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu quyết định ly hôn đệ đơn ly hôn

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