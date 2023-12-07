Khi mẹ không có nhà, cậu con trai đã nhờ một người bạn giúp đỡ bán 15.5 kg vàng miếng trong két sắt và thu về hơn 18 tỷ đồng.

Theo Sohu, mới đây vụ việc cậu bé họ Trương bí mật bán 15.5 kg vàng miếng của mẹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Được biết, vào tháng 10/2022 bà Lưu – sống tại Vũ Hán, Trung Quốc đã gửi đơn kiện lên tòa án. Trong đơn kiện của mình, bà Lưu yêu cầu bị cáo họ Lữ trả lại số tiền trước đó thu được từ Trương cho mình.

Khi mẹ không có nhà, Trương đã nhờ một người bạn của mình bán giúp 15.5 kg vàng miếng trong két sắt

Trước đó, bà Lưu phát hiện số vàng miếng có trọng lượng 15.5 kg trong két sắt nhà mình đã biến mất. Sau khi hỏi Trương (con trai bà Lưu), thì người này nói rằng đã bí mật bán số vàng đó và thu về 5.65 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng). Sau đó, Trương đã dùng số tiền này để mua xe hơi sang trọng và các loại hàng xa xỉ. Bên cạnh đó, Trương còn cho Lữ (người bạn đã giúp đỡ anh ta bán vàng) số tiền 210.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng).

Sau khi gọi điện báo cảnh sát, bà Trương đã trả lại chiếc xe hơi mà con trai đặt mua. Khi đó Lữ đã trả lại số tiền 50.000 nhân dân tệ (khoảng 165 triệu đồng) cho bà Lưu và từ chối trả lại 160.000 nhân dân tệ còn lại. Chính vì điều này, bà Lưu đã kiện Lữ ra tòa để đòi lại số tiền này.

Phía tòa án cho biết, Lữ phải trả lại số tiền còn lại cho bà Lưu

Trong phiên tòa xét xử, phía tòa án cho rằng Lữ đã giúp Trương bán số vàng này và sau đó được Trương cho 210.000 nhân dân tệ. Mặc dù Trương tự nguyện cho Lữ nhưng số tiền này không phải thu được từ việc lao động hợp pháp của Lữ. Hành động này gây thiệt hại cho bà Lưu nên tòa yêu cầu Lữ phải trả lại số tiền còn thiếu cho bà Lưu.

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