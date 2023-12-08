Một học sinh cấp 2 bị bạn cùng lớp đánh đập thành người thực vật vì từ chối giúp bạn làm bài tập về nhà gây sốc cộng đồng mạng.

Theo 163, mới đây, một sự việc gây sốc cộng đồng mạng xứ Trung đã xảy ra tại Quảng Đông, Trung Quốc. Một học sinh cấp 2 đã bị các bạn cùng lớp đánh đập dã man phải nhập viện cấp cứu vì từ chối làm bài tập về nhà giúp bạn.

Từ chối làm bài tập về nhà giúp bạn, Liệu bị bạn cùng lớp đánh trọng thương

Một nguồn tin cho hay, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4/12, tại một trường cấp 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, học sinh họ Giang đã tấn công học sinh họ Liệu. Sau đó một người bạn cùng lớp họ Hoàng đã giúp đỡ Giang để Giang tấn công vào đầu Liệu. Sự việc này khiến Liệu bị thương nặng ở đầu và phải đưa đi cấp cứu.

Người thân của Liệu cho biết, hiện tại Liệu vẫn đang hôn mê, tính mạng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Được biết, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng này là do Liệu từ chối giúp các bạn trong lớp làm bài tập về nhà và có tranh cãi miệng với Giang và Hoàng. Sau đó, các bạn cùng lớp kéo áo Liệu lên che kín đầu, một người ôm Liệu còn người khác thì đánh Liệu.

Chấn thương của Liệu rất nghiêm trọng, có thể cậu bé sẽ trở thành người thực vật

Sau khi sự việc này được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Một số nguồn tin trên mạng xã hội cho thấy, vụ việc này đã khiến Liệu trở thành người thực vật. Những người thân trong gia đình Liệu cũng cho biết thêm rằng, chấn thương của Liệu rất nghiêm trọng, khả năng tỉnh dậy của Liệu khá mong manh. Hiện tại, vụ việc này vẫn đang được các cơ quan có liên quan điều tra làm rõ.

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