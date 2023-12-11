Người phụ nữ dành hơn 3 tiếng đồng hồ rời khỏi 600 nhóm làm việc chung sau khi nghỉ việc

Thế giới 11/12/2023 14:18

Sau khi xin nghỉ việc, một người phụ nữ đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ rời khỏi hơn 600 nhóm làm việc khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Mới đây, người phụ nữ họ Đường đến từ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Được biết, trước đây cô Đường làm công việc về thiết kế, công việc này đòi hỏi cô phải trả lời nhiều tin nhắn khác nhau trong một ngày.

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 Sau khi xin nghỉ việc, cô Đường đã phải dành hơn 3 tiếng đồng hồ để rời khỏi 600 nhóm làm việc chung

Công việc này khiến lúc nào cô Đường cũng phải trả lời tin nhắn ngay lập tức và nó đã trở thành thói quen. Trong môi trường làm việc như vậy, cô Đường đã phải thích nghi, ngay cả khi đi cắm trại, cô Đường cũng phải mang theo máy tính để làm việc.

Sau khi xin nghỉ việc, cô Đường đã phải dành hơn 3 tiếng đồng hồ để rời khỏi hơn 600 nhóm làm việc chung. Trong video được đăng tải, cô Đường bày tỏ cảm giác nhẹ nhõm sau khi rời khỏi tất cả các nhóm này. Đoạn video đã gây được tiếng vang lớn với cộng đồng mạng xứ Trung, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước cách hành xử của cô Đường.

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 Trong xã hội hiện đại, nhiều người lựa chọn hy sinh nhiều thứ để dành thời gian cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Hành động tưởng chừng đơn giản này thực chất lại bộc lộ những khó khăn, áp lực mà nhiều người phải đối mặt tại nơi làm việc. Trong xã hội hiện đại, chúng ta phải đối mặt với áp lực công việc và sự cạnh tranh rất lớn vì vậy chúng ta cần phải luôn tỉnh táo và nhạy bén. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống luôn khiến chúng ta đau đầu, mọi người thường lựa chọn hy sinh gia đình, bạn bè và thời gian rảnh rỗi thay vào đó là công việc. Sự mất cân bằng lâu dài này chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến thể chất và tinh thần của chúng ta, vì vậy chúng ta cần phải cân bằng lại, không thể để công việc chiếm hết thời gian và sức lực của chính mình.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung áp lực công việc cư dân mạng xứ Trung

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